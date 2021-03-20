С понедельника кинотеатры и стадионы в Хабаровском крае будут работать с доковидной загрузкой

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал постановление правительства региона, которое касается работы мест общественного пребывания. Театрам, филармонии, цирку, кинозалам, домам культуры, стадионам и спортивно-зрелищным комплексам разрешено работать со 100% загрузкой зрительных залов. Отменяется обязательное требование по соблюдению социальной дистанции (1,5 метра) в таких учреждениях. Этим же документом разрешается проводить в спортивно-зрелищных комплексах концерты, публичные мероприятия, выставки.





Все изменения вступают в силу с 22 марта 2021 года. При этом в документе содержится пункт об обязательном соблюдении масочного режима. Учреждения спорта, культуры, досуга должны продолжать выполнение требований по дезинфекции, обеспечить работу санитайзеров для обработки рук.

Кроме того, отменено требование о наличии справок об отсутствии COVID – 19 для жителей, вылетающих в северные территории края.

Напомним, что накануне в Хабаровском крае было зарегистрировано 60 новых случаев коронавируса. С начала пандемии заболевание перенесли почти 50 тысяч человек.



