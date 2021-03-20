Обзор важного в Хабаровском крае: родная гавань, бизнес и доверие

Чем запомнилась эта неделя

Пожалуй, одна из самых важных новостей: врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал постановление о послаблении ограничений, связанных с COVID-19.

В регионе улучшилась эпидемиологическая обстановка. Поэтому принято решение разрешить проведение массовых мероприятий с численностью до 100 человек. До этого момента действовало ограничение в 50 человек. При этом сохраняются обязательные требования к соблюдению масочного режима и социальной дистанции. Постановление вступило в силу 12 марта.

Крымские корабелы

Ежегодно 18 марта в нашей стране отмечают новый государственный праздник – День воссоединения Крыма с Россией. Именно в этот день в 2014 году Крым официально вошел в состав Российской Федерации. Одними из первых, кто получил паспорта РФ и приехал в Хабаровск, стали корабелы и судостроители Керченского судостроительного завода. Специалисты теперь работают на Амурском и Хабаровском судостроительных заводах. Всего 12 человек, которые трудятся на различных должностях.

- К нам приехали настоящие профессионалы с большим опытом работы. Их отличает целеустремленность, аккуратность и дисциплинированность, - рассказал заместитель генерального директора по производству Хабаровского судостроительного завода Александр Задворов.

Дальневосточный регион с Крымом связывают давние дружеские отношения. Так, Комсомольск-на-Амуре является городом-побратимом с Евпаторией.

- В Хабаровск я впервые приехал в 2014 году, практически сразу после получения паспорта Республики Крым. Хабаровчане очень тепло нас встретили, - рассказал сотрудник завода Александр Покатаев, приехавший в Хабаровск из Феодосии.

В регионе пройдут масштабные мероприятия, посвященные седьмой годовщине воссоединения Крыма с Россией. С 17 по 18 марта в Городском дворце культуры состоится серия молодежных интеллектуальных игр "Октагон" на тему: "Крым – Россия! Вместе навсегда!". 19 марта пройдет телемост, где представители Ассамблеи народов Хабаровского края и Крымского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Ассамблея народов России" обсудят создание в рядах Ассамблеи крымского землячества.

Обход Хабаровска

Эта немалая по протяженности магистраль готова уже на 71%. Строительство первой скоростной трассы в ДФО обсудил министр транспорта и дорожного хозяйства края Роман Мирошин с представителями генерального подрядчика: Группой «ВИС» и Региональной концессионной компанией.

На сегодняшний день строительство ведется одновременно на всем протяжении трассы. Выполняется устройство дорожной одежды, монтаж железобетонных и металлических конструкций на пунктах взимания оплаты, а также устройство шумозащитных экранов и укрепление кюветов. На объекте задействовано свыше 600 человек. На данный момент работы по устройству земляного полотна выполнены на 99%, сети внешнего электроснабжения – на 100%, строительство малых искусственных сооружений завершено на 97%.

– «Обход Хабаровска» – магистраль протяженностью в 27 км, на которой используются современные технологии, многие из них уникальны для Дальнего Востока. Обход станет первой автотрассой в Дальневосточном федеральном округе, движение по которой будет разрешено с максимальной скоростью до 120 км в час, а планируемая пропускная способность составит до 31 тысячи автомобилей в сутки. Дорога позволит убрать транзитный транспорт из краевой столицы и разгрузить городские магистрали, - пояснил Роман Мирошин.

Несмотря на сложности, связанные с климатическими особенностями региона и паводковой ситуацией в последние два года, строительство идет интенсивно и не прерывалось в связи с противоэпидемическими мероприятиями. Сдача дорожного объекта запланирована на осень 2021 года.

Напомним, что финансирование проекта «Обход Хабаровска» идет по механизму государственно-частного партнерства. Около 30 миллиардов рублей выделяют из федерального и регионального бюджетов, что составляет около 65 процентов стоимости объекта. Оставшуюся часть покрывают инвестиции Группы «ВИС».

Высокое давление

Проблемы силового давления на бизнес обсудили на конференции, в работе которой приняли участие представители краевого правительства, федеральных структур, предпринимательского сообщества и общественных организаций, а также контрольно-надзорных и следственных органов федерального и регионального уровня. В приветственном слове к участникам конференции врио губернатора края Михаил Дегтярев обозначил главные ориентиры, поставленные президентом РФ Владимиром Путиным перед дальневосточными регионами.

- Задача - войти в первую тридцатку Национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Правительством Хабаровского края ведется системная комплексная работа по улучшению инвестиционного климата. Мы работаем на упрощение процедур и сокращение сроков получения услуг в сферах строительства, подключения к инженерным сетям, кадастрового учета, регистрации права собственности, лицензирования. Выстраиваем механизмы понятного и прозрачного взаимодействия между органами власти и бизнесом. В целях снижения административного давления на бизнес со стороны контрольно-надзорных органов мы провели встречу с руководителями территориальных подразделений федеральных контрольно-надзорных органов с участием руководителей общественных объединений предпринимателей края, договорились о повышении прозрачности работы и дружелюбности. Тем не менее вопросы давления, которое оказывают правоохранительные органы, остаются, - отметил Михаил Дегтярев.

Для защиты прав предпринимателей, публичного рассмотрения каждой жалобы на силовое давление по инициативе президента РФ в 2019 году создана платформа «Забизнес.рф», давшая название конференции.

Как подчеркнул в своем выступлении заместитель Генерального прокурора РФ Дмитрий Демешин, благодаря работе платформы во многих случаях неправомерных действий силовых ведомств восстанавливается справедливость.

- Проблемы, с которыми сталкивается бизнес на Дальнем Востоке, это огромное количество доследственных проверок. Сегодня силовое давление – это доследственные проверки, которые вытекают из контрольно-надзорной деятельности. Если мы говорим о Хабаровском крае, то из поданных семи обращений за год, а семь обращений – это очень мало, шесть касаются доследственных проверок, - отметила генеральный директор АНО "Платформа для работы с обращениями предпринимателей "ЗаБизнес.РФ" Элина Сидоренко.

По опросам предпринимателей, дополнила цифры руководитель представительства АНО "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в Дальневосточном федеральном округе Ольга Курилова, лидерство по контрольно-надзорным мероприятиям принадлежит федеральным (38,2%) и региональным (52,81%) органам надзора.

- Можно по-разному относиться к результатам Национального рейтинга, но если мы говорим о важности обратной связи, наверное, надо прислушаться к мнению бизнеса, - отметила Ольга Курилова.

Вопрос доверия бизнеса к новым механизмам и формам работы – краеугольный камень в отношениях с органами власти, подчеркнули выступившие в ходе конференции представители бизнеса и предпринимательских объединений. Многие предприниматели, испытав давление, не спешат доверить кому-либо свои проблемы из опасений ухудшить положение. С другой стороны, нерешенные проблемы, накапливаясь, усугубляют положение бизнеса в целом.

- Доверие – это вещь тонкая, имеющая накопленный эффект, и очень инерционная. У нас на Дальнем Востоке очень ценится слово. Поэтому любое нарушенное обещание, особенно в предпринимательской среде, воспринимается очень болезненно. И в этом смысле правительство края, все бизнес-сообщество, да и правоохранители тоже – союзники. Потому что мы все за то, чтобы чистый и честный бизнес чувствовал себя комфортно. Мы создаем прозрачные условия для работы, а от бизнеса ждем налогов, рабочих мест, белых зарплат – всего того, что входит в понятие социальной ответственности. Социальная ответственность не означает, что обязательно надо что-то куда-то пожертвовать. Это в первую очередь забота о своих сотрудниках, забота о своем крае, - сказал Михаил Дегтярев.

Игорь Кабанов

Фото пресс-службы правительства Хабаровского края