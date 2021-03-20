Трафик с Китаем наладят благодаря «Обходу Хабаровска»

По словам первого заместителя председателя правительства Хабаровского края Марии Авиловой, диверсификация валового регионального продукта является одним из главных экономических преимуществ нашего края. Это позволяет относительно благоприятно проходить кризисные периоды.

Трасса «Обход Хабаровска» может обеспечить транзитный грузовой трафик на остров Большой Уссурийский. Следующим этапом является трафик в Китай, что позволит стать краю еще более привлекательным для инвесторов.

«Конкурентные преимущества Хабаровского края очевидны – близость к крупным азиатским рынкам сбыта, выгодное логистическое расположение, наличие трех территорий опережающего развития и распространение режима свободного порта Владивосток на два муниципальных образования», - заявил генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Эдуард Черкин.

Он назвал и сдерживающие факторы. Среди них отсутствие сухопутных транспортных пограничных переходов, недостаточная транспортная, инфраструктурная и инженерная обеспеченность площадок, а также относительно скромные размеры потребительского рынка.

Тем не менее перед Хабаровским краем стоит амбициозная задача – до 2025 года привлечь в экономику инвестиций на сумму не менее 220 миллиардов рублей.

Игорь Свинников