Хабаровские «трудные» подростки прошли «Город мастеров»

Воспитанники Хабаровского краевого центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи делятся своими открытиями после ключевого дела «Город мастеров»

Кто-то из подростков с трудной судьбой удивляется, что «перестал бояться людей, так что за себя доволен», кто-то открыл, «что Серега мне друг», что «взрослые могут помочь вывести на правильный путь», «помогли открыть в себе то, что нельзя увидеть». Что «группа может быть сконцентрирована в наиболее сложных ситуациях» и «все же надо работать над собой». Читаешь и задумываешься, как глубоко могут видеть дети…

«Все старались, чтобы мы стали хорошими, дружными»

- У нас в школе в конце каждой четверти проходят ключевые дела. И они проходят очень интересно. Каждый был уникален и старался выложиться по полной. Мы в нашей группе научились дружно делать все без скандалов. Спасибо взрослым за терпение, доброту и внимание.

- В себе открыл много всего нового, в друзьях узнал, что если захотеть, то можно выступить так, что весь зал будет рад и восхищен. Я рад тому, что мне достался такой воспитатель, потому что этот человек очень добрый. И я многое понял - не зря нас тренировали, все старались, чтобы мы стали хорошими, дружными.

- Получил удовольствие от выступлений, было классно посмотреть на разные профессии, как товарищи друг другу помогали, на сцене все делали отлично. Больше всего мне понравился 6 «А» класс. Они изображали врачей, у них было очень дружно, как будто целая семья. Все друг другу помогали.

- Открыл в себе, что могу выручить своих друзей. Открыл в товарищах, что они могут прийти на помощь в любой момент. Открыл во взрослых, что, даже несмотря на то, что мы выносим им мозги, они готовы всегда помочь.

- Легко вжился в роль тренера, хотя никогда не занимался боксом. Мои одноклассники заметно повзрослели, хорошо выступали, учили тексты, были более дисциплинированы. Как говорится: «Один за всех и все за одного». Я горжусь своим классом. Что открыл во взрослых? Что наша Лариса Александровна - большая молодец! Помогла придумать нам такие роли и организовать весь процесс сценки. Хотя с нами было, мягко говоря, нелегко! Даже порой всех собрать в кучу. Она проделала колоссальную работу. Как в мультике про обезьянок. Там мама весь мультик собирала детей в кучу. И не ругала, а заботилась о них. Когда каждый хотел своего. Выйду из школы и буду по этому мультику вспоминать школу, наш класс и наших заботливых преподавателей. И нашего директора, для которого мы все - его дети. Будет грустно. Большое спасибо за помощь в выступлении!

- Спасибо педагогам за то, что нас ставят на свои места. Несмотря на все трудности и нервы, которые мы накручиваем, они все равно в нас верят. Я открыл в себе, что все у меня получается, я все могу и верю в себя.

«Есть крутые профессии, можно на них пойти учиться»

- Открыл в себе талант, что есть крутые профессии, можно на них пойти учиться. Взрослые могут помочь рассказать, что сделать, и они самые лучшие во всем мире, и на них можно положиться. Я рад, что мне так повезло со своими учителями.

- Открыла, что с виду уверенные в себе люди тоже могут волноваться и даже очень сильно. Благодаря этому ключевому делу я действительно начала задумываться, какая профессия подойдет именно мне. Понравилось как мы выступили, наши движения, танец и походка. В нашей группе нет равнодушных, и каждый из нашего коллектива добр. Мы делали декорации и костюмы. Наша любимая Любовь Петровна и Дмитрий Владимирович нам помогали. Спасибо им за поддержку.

- Я обучаюсь в этой школе недавно, и первый раз увидела творчество своей и других групп. Увидела, что в нашей группе много талантливых и успешных девочек. Увидела со стороны, что группа может быть сконцентрирована в наиболее сложных ситуациях. Заметна была взаимопомощь друг к другу. Во взрослых открыла большую терпимость, сдержанность, доброту, требовательность и любовь к нам.

- Существует много разных профессий, но моя душа выбрала профессию более близкую по сердцу. Да и вообще, профессию столяра не так трудно играть. Взрослые очень волновались за нас. Впрочем, они огромные молодцы.

- Никита никогда не учил слова наизусть, а перешел к нам в группу, выучил и рассказал без сценария. Он еще боялся танцевать, но я и все его подбадривали, и он меня поблагодарил и всю группу. Ефим - лучший выступающий. Он вообще не боялся выступать: и танцует хорошо, и меня научил танцевать, чтобы я выступил хорошо.

- Иногда я волнуюсь и нервничаю, но потом вспоминаю, что здесь все мои друзья и сразу успокаиваюсь. Я очень рад, что у нас такие добрые педагоги. Открыл, что существует много профессий на земле. Мы выбрали профессию плотник, потому что мы учимся на эту профессию, и она очень близка. Я узнал, что наши взрослые знают много профессий и хорошо разбираются в них.

- Со мной на сцене стояли уверенные ребята, которые не подавали вида, что волнуются. В нашем классе у нас была профессия программиста. Я исполнял роль лаборанта, было прикольно. Мой класс показал себя сплоченным, и я ими горжусь. Я считаю, что все были молодцами, и я тоже. Мне понравились выступления всех, потому что все они были яркими и хорошими. Все хорошо потрудились. Декорации мы нарисовали красивые, и их было очень много.

- Открыла в себе новые лидерские качества. Все же надо работать над собой и быть единым дружным классом. Во взрослых я поняла, что ни один из педагогов нас не подведет.

«Взрослые могут помочь вывести на правильный путь»

- Мне понравилось быть пожарным. Понравилось выступать, делать декорации. Открыл во взрослых, что они могут помочь вывести на правильный путь, заботятся о нас.

- Мне понравилось быть трактористом и тушить пожар. Учителя тоже волновались, помогали, они поверили в нас и не испугались. Спасибо им большое. Никто из нас не волновался, все выучили, не баловались на сцене, никто не пропустил выступление и не пришлось никого заменять. Одноклассники стали дружелюбные и добрые, да еще веселые. И мне даже показалось, что мы были как семья.

- Спасибо Оксане Марсовне и Елене Валерьевне, они наши любимые друзья и педагоги. Открыл в себе, что довольно хорошо умею выступать, узнал из ключевого дела, что когда работаешь на какой-либо работе, главное не деньги, а удовольствие от нее. Взрослым, у которых есть профессия, непросто зарабатывать деньги. А мы выпрашиваем деньги, штрафы зарабатываем, а когда они на работе, они волнуются за нас, скучают.

- Когда вырасту, буду много шить и зашивать. Открыл в себе, что я перестал бояться людей, так что я за себя доволен. Мои одноклассники очень хорошо выступили и идеально спели, что было неожиданно для меня. Еще было интересное креативное выступление о профессии строителя. Открыл в себе, что не буду материться, курить. И буду хорошо себя вести.

- Открыл, что у нас самый нормальный класс, что Серега мне друг, он крутой, и он мой друг. Открыл, что учителя очень терпеливые, они даже наш класс выдерживают, а учитель по английскому вообще легко выдерживает. Открыл в друзьях, что они никогда не подставят. Как они работали совместно. Музыкальность у всех была очень хорошая. Открыл для себя характер в друзьях, потому что выступали дружно. Дружба - это чудо. Во взрослых, что они справедливые.

- Было множество интересных профессий: пожарные, парикмахеры, официанты, строители, спортсмены, продавцы, плотники и т.д. Каждое выступление уникально, множество реквизита и костюмов. Мы от души посмеялись от игры парикмахера Анатолия. Все было на высшем уровне.

- Понравились пожарные: как тушили пожар, все четко выучили и все хорошо оделись. Понравилось про парикмахерскую, особенно парикмахер. Он был очень веселый, и робот очень круто танцевал. Все классы выступили на ура. Взрослые помогли мне открыть в себе то, что нельзя увидеть. Я могу быть серьезным!

Открытиями делились: Алексей Аламасов, Никита Черепанов, Дима Ваулин, Никита Шимко, Ефим Воробьев, Евгений Пономоренко, Любовь Шабалина, Иван Матвеенко, Дарья Голубева, Виктория Аймалова, Марина Краснова, Татьяна Кузьменко, Александра Щербакова, Мария Ушакова, Влад Рыбаконов, Максим Мулявчик, Евгений Володькин, Виталий Лазарев, Дмитрий Никифоров, Алексей Орлов, Денис Сасюк, Анатолий Подмарьков, Влад Саенко, Илья Киселев, Илья Неупокоев, Дима Ларионов, Егор Жулин, Миша Шматко, Рома Байнетов, Николай Калинычев, Денис Лисицын, Игорь Сапрыкин, Артем Луговской, Иван Фролов, Данил Власенко, Сергей Росляков, Дарья Дианова, Никита Сизых, Данил Ягафиров, Савелий Вакулюк, Даниэль Пемов, Алексей Днепровский, Сергей Рекуш, Илья Рубцов, Борис Кувшинов, Иван Матвеенко, Кристина Носова, Сергей Карчевский, Данил Дарманчев, Тимур Дурницын, Дмитрий Винокуров, Юля Опарей, Костя Сергеев, Никита Зюзин, Влада Ищенко, Кристина Межевова, Влад Болдырев, Денис Кондратенко, Степан Шимкив, Руслан Суханов, Данил Плохотнюк, Руслан Ольховский, Данил Товпик, Лёня Аверичев, Алексей Беляков, Павел Железчиков, Данил Шевчугов, Максим Васильченко, Максим Яшкин, Влад Баранов, Артем Суворов, Слава Шавыров, Данил Деринский.