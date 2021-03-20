X-files: Как избавиться от проклятия?

Несчастлива судьба тех, кто разозлил владеющего темными силами

Это произошло в начале «нулевых» годов. Мою знакомую девушку (назовем ее Светлана) постоянно преследовали неудачи. Ни в личной жизни, ни в карьере ей тотально не везло. При том, что Светлана красивая, умная и совершенно не конфликтная женщина. Странности начались при переезде в новую квартиру. Вопреки моему совету, она не стала забивать в косяк гвоздь. Забегая вперед, скажу, что это ей впоследствии сильно «аукнулось».

Спустя год после переезда личная жизнь Светланы и все остальное стало стремительно рушиться. Причем беды начались столь внезапно, что наводили подозрения на порчу. Но Светлана ни с кем не ссорилась! С новыми соседями, коллегами, друзьями она оставалась в хороших отношениях. Только под входной дверью кто-то рассыпал соль…

Когда она поделилась со мной своими невеселыми мыслями, я ей посоветовал провести обряд очищения и обряд «завершения круга». Очищение, как нетрудно догадаться, имело цель избавиться от проклятия, а ритуал «завершения круга» призван выявить того, кто навел сглаз. Кстати, вбитый в косяк гвоздь должен был защитить владельца жилья как раз-таки от подобных происшествий.

Светлана сделала все, как я сказал. Она провела очищение квартиры, а после принялась «завершать круг». Этот обряд представляет собой следующее: владелица жилья должна обойти все углы и окропить их святой водой. Когда Светлана стала проводить ритуал, раздался звонок в дверь. Но я настрого запретил впускать кого-либо во время таинства. Максимум разрешается посмотреть в глазок.

Светлана посмотрела в глазок и увидела соседку. Та была чем-то взволнована. Но наша героиня вернулась к «завершению круга». Когда все углы одной из комнат были окроплены святой водой, соседка стала яростно трезвонить в звонок.

«Света, открой, мне нужно тебе сказать кое-что важное!», - через дверь кричала соседка.

Как мне позже призналась Светлана, ей стало очень страшно. Однако обряд нельзя было прерывать ни в коем случае! Соседка уже не звонила в звонок – она долбилась в дверь с такой силой, что, казалось, дверь слетит с петель. Но Светлана взяла себя в руки и довела обряд до конца. Потом она пошла открывать. Но соседка уже ушла. И только после этого беды перестали преследовать нашу героиню…

Что же произошло? Соседка, как понял читатель, и была человеком, кто с помощью просыпанной соли и навел на Светлану порчу. Обряд «завершения круга» всегда болезнен для ведьмы. Она это чувствует и старается изо всех сил помешать провести таинство. А мотив? Это в нашей истории покрыто мраком. Возможно, имело место банальная зависть…

Маг и экстрасенс Ярослав Передушин