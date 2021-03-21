Михаил Дегтярев и Александр Козлов побывали в Комсомольске-на-Амуре

Визит главы федерального министерства природных ресурсов и экологии в Хабаровский край продолжился в Комсомольске-на-Амуре. Во второй день совместная командировка Михаила Дегтярева и Александра Козлова стартовала с осмотра объектов накопленного экологического вреда с воздуха.

Это здание хлорного цеха бывшего предприятия ОАО "Амурскбумпром" и рекультивация территории в промышленной зоне города Амурска. А так же шламонакопитель борогипса бывшего Комсомольского сернокислотного завода.

Здесь Александр Козлов акцентировал внимание на том, что принципиально важно для населения. Необходимо ликвидировать негативное воздействие предприятий на окружающую среду, не допустить загрязнения подземных вод дренирующими борсодержащими соединениями, а также проработать вопрос вторичного использования шлама борогипса.

Что касается Амурска, то к решению этой проблемы попросят подключиться специалистов ФГУП "Федеральный экологический оператор". Также прозвучало предложение о рекультивация территории в промышленной зоне Амурска.

«Большая работа предстоит нам вместе с главой региона. Сейчас надо определиться с местами утилизации этого накопленного вреда. Мест может быть несколько. Компания Росатом, в том числе в лице своего оператора, получила задачу построить 7 заводов до 2024 года. Мы помогаем строительству этих заводов. Наша задача, чтобы этот объем вредного мусора был размещен на этих заводах», - поделился планами министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Объезд продолжился на земле. Врио губернатора региона и глава федерального Минприроды осмотрели строящиеся объекты инженерной защиты г. Комсомольска-на-Амуре. Дамбы несут за собой самую главную, важную миссию, это безопасность людей, живущих в регионе.

«Наша задача в Комсомольске-на-Амуре – три этапа строительства берегового укрепления, которое ведется с 17го года к сожалению недолжным образом. И мы сегодня договорились в присутствии всех участников, от надзорных органов до согласовывающих, о том, что на второй и третий этап уже в апреле должен выйти подрядчик»,- заключил Александр Козлов.

При этом дамбы, даже находясь в стадии строительства, в прошлом году позволили значительно снизить нанесенный наводнением ущерб социально-экономической инфраструктуры.

«Я благодарю, во-первых, Александра Александровича Козлова и всю команду Министерства природы за то, что все ответственные чиновники, руководители департаментов, руководитель Росводресурсов совместно с министром прибыли к нам на 2, 5 дня. В выходные дни они занимаются проблемами Хабаровского края и вопросами подготовки к паводку и к пожароопасному сезону. А также вопросами накопленного вреда в Амурске и Комсомольске-на-Амуре. Это очень важный визит. И по всем пунктам мы достигли прогресса. Там, где мы работаем и осваиваем федеральные деньги, мы поняли, как это делать эффективно, быстро. Назначили везде ответственных, получили дополнительные согласования. А там, где требуется дополнительная помощь, увидели дорожную карту и перспективу. Теперь будем заниматься обоснованием совместно с министерством природы России», - сказал Михаил Дегтярев подводя итоги визита.

Всего в Комсомольске-на-Амуре предстоит построить 3 дамбы, общей протяженностью 26 километров стоимостью более 9 млрд рублей.



