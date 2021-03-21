На Всероссийские соревнования по дзюдо в Хабаровск приехали спортсмены из 30 регионов

В универсальном краевом спортивном комплексе стадиона имени Ленина в седьмой раз состоялись Всероссийские соревнования по дзюдо памяти Василия Ощепкова. Участниками соревнований стали 117 сильнейших спортсменов из 30 регионов России.

С каждым годом интерес к дальневосточному турниру растет. По уровню спортсменов и организации турнир уже не раз признавался одним из лучших в России.

- Хабаровск - спортивная столица Востока России. Проведение в регионе столь престижного всероссийского турнира положительно сказывается на уровне дзюдоистов нашего края и всего Дальнего Востока. Возможность выйти на татами с представителями лучших российских школ дзюдо, позволяет нашим ребятам чувствовать себя в центре спортивной жизни страны, - отметил министр физической культуры и спорта края Дмитрий Чикунов.

Победителями турнира в своих весовых категориях стали: Магомед Абдулгакиров (Ставропольский край), Руслан Алиев (Красноярский край), Сахават Гаджиев (свердловская область), Аюб Блиев (Краснодарский край), Джафар Костоев (Ямало-Ненецкий автономный округ), Дмитрий Довгань (Ханты-Мансийский автономный округ), Муса Туменов (Тюменская область).

Традиционно, победители и призеры получили кубки и наборы фирменных сувениров, а также солидные призовые - до 250 тысяч рублей за 1 место, до 100 тысяч - за второе, до 70 тысяч - за третье. Уникальные медали турнира выполнены из драгоценных металлов с авторским дизайном и двухсторонним барельефом. Вес медали около 200 граммов. Награда за первое место покрыта слоем золота 999 пробы.

Турнир памяти Василия Ощепкова не единственное спортивное мероприятие, организованное Дальневосточной и Хабаровской федерациями дзюдо. В сентябре 2016 года Хабаровск впервые принимал у себя Чемпионат России по дзюдо. В прошлом году соревнования такого уровня были отменены из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что Василий Ощепков является родоначальником отечественного дзюдо. Секреты мастерства этого единоборства он постигал в Японии. В начале ХХ века прославленный дзюдоист создал свою школу и на Дальнем Востоке России.