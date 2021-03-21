Новое оборудование запустили на электростанции в Богородском

На электростанции села Богородское Ульчского района завершился монтаж пятого газопоршневого агрегата (ГПА). Уже состоялся пробный запуск нового оборудования, сейчас оно проходит комплексные испытания на допуск в парал-лельную работу с действующими газопоршневыми машинами. После завершения испытаний агрегат будет принят в эксплуатацию. Это позволит обеспечить жителей сел Богородское и Нижняя Гавань надежным электроснабжением.

- На приобретение дополнительного ГПА для Богородского краевые власти выделили более 80 млн рублей. Это было необходимо, так как электростанция не имела резерва мощностей. И в период максимума нагрузок или в случае аварии в селах Богородское и Нижняя Гавань вводились веерные отключения электричества. Новое оборудование позволит решить эту проблему, - сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края. - На приобретение дополнительного ГПА для Богородского краевые власти выделили более 80 млн рублей. Это было необходимо, так как электростанция не имела резерва мощностей. И в период максимума нагрузок или в случае аварии в селах Богородское и Нижняя Гавань вводились веерные отключения электричества. Новое оборудование позволит решить эту проблему и обеспечить жителей этих сел надежным и качественным электроснабжением, - сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.

Как уточнили в ведомстве, дополнительный агрегат изготовили на заводе компании "Звезда Энергокомлекс" в Санкт-Петербурге. Оборудование доставили в Богородское в конце прошлого года по автодороге в сложных условиях. Автопоезд сопровождала спецтехника дорожных служб, опасные участки трассы обрабатывали противогололедными материалами, а на опасных подъемах, в том числе на перевалах "Калужий", "Кадинский", "Немирный" и "Монгол", тяжеловесный транспорт приходилось буксировать.

- При поддержке края мы постепенно приводим в порядок хозяйство района в сфере электроснабжения. Пуско-наладочные работы, пробный запуск и испытания агрегата на холостом ходу и под нагрузкой прошли успешно. ГПА-5 обеспечит резерв энергии, а это позволит своевременно проводить техобслуживание и ремонт другого оборудования электростанции без ущерба для качества предоставляемых услуг, - рассказали в администрации Ульчского района.

Напомним, газопоршневая электростанция в Богородском была построена при поддержке краевого бюджета в 2009 году взамен дизельной. Она обеспечивает электроэнергией и теплом два села. В начале 2020 года этот энергетический комплекс был передан на обслуживание финансово устойчивой квалифицированной организации ООО "ТЭК Уссури", чтобы обеспечить надлежащее содержание электростанции и надежное энергоснабжение потребителей. Компания за счет собственных средств уже выполнила ремонт и подготовила к работе четыре действующих газопоршневых агрегата.



