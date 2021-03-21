Более 1,5 тысячи родителей получили консультацию в службах ранней помощи в Хабаровске

В Хабаровском крае организована работа служб ранней помощи. Работа специалистов направлена на своевременное выявление нарушений в развитии ребенка, а также их дальнейшую коррекцию. В крае услуги ранней помощи в прошлом году получили родители 1544 детей.

Как пояснили в министерстве социальной защиты населения края, в регионе услуги ранней помощи оказывают 67 краевых учреждений, в том числе в сфере здравоохранения, образования и соцзащиты. Специалисты работают с детьми от 0 до 3 лет. Причиной обращения родителей в службу ранней помощи может быть их беспокойство, связанное с самыми разными вопросами развития и воспитания младенца.

- Если родителей что-то тревожит и они хотят лучше разобраться в особенностях развития своего малыша, необходимо обратиться к специалистам. Причиной обращения в службу могут быть и более серьезные нарушения у детей. Проблемы в психофизическом здоровье у ребенка возникают по самым разным причинам - от врожденных и биологических медицинских факторов до проживания в трудных социальных условиях или вне семьи, - отметили в министерстве социальной защиты населения края.

В ведомстве также подчеркнули, что все специалисты служб ранней помощи предварительно прошли необходимую профподготовку. Они также регулярно проходят курсы повышения квалификации. На сегодняшний день в регионе работает 11 служб, подведомственных минсоцзащиты края в 10 районах. С их перечнем можно ознакомиться на сайте ведомства.



