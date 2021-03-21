Картины хабаровских художников охотно покупают в Китае

О материальной стороне вдохновения и не только

Хабаровск – город художников, утверждали мои старшие коллеги. Не музыкантов, не литераторов, а именно художников. Мол, так сложилось исторически. Может, способствовало тому открытие художественного музея, коллекция которого была составлена из экспонатов, присланных из центральных музеев страны.

А может, на развитие нашего изобразительного искусства оказали влияние мастера, судьбою заброшенные на Дальний Восток и оставшиеся здесь навсегда, или десанты выпускников центральных художественных училищ, или пристальное внимание власти, понимавшей, что эмоциональное воздействие искусства на души трудно переоценить, или все и сразу – гадать не буду, пусть этим занимаются специалисты. Мне же просто нравится бродить среди полотен, разглядывать, ощущать, удивляться. И когда в сообщениях о признании таланта звучат имена хабаровских художников, чувство патриотизма просыпается.

В галерее имени Федотова сегодня проходит выставка, где представлены работы разных мастеров и разных лет – живопись, графика, скульптура, ковры, ювелирные изделия. Далеко не все, созданное руками дальневосточников и хранящееся в фондах, но обозначающее путь. Экспозиция посвящена юбилею создания хабаровской организации Союза художников, в феврале ей исполнилось 80.

Как прожили наши художники непростой для всех год, изменивший общественные связи? С председателем хабаровской организации Николаем Акишкиным мы сидим в пространстве галереи, окруженные предметами, в которых – душа, мысль и вдохновение, но говорим о вещах более обыденных, кто-то даже скажет – приземленных.

- Николай Сергеевич, пандемия выбила из привычного ритма, «посадила на гречку», наверное, не обошла стороной и вас?

- Для чего существует Союз художников? Чтобы создавать условия для работы. У нас профессиональный союз, вступить сюда не очень просто, но все стремятся. Почему? Потому что у нас есть база, которую мы создавали еще с 1941 года. И эта база состоит из большого монументально-скульптурного цеха, художественного салона – 40 лет художники через него продавали работы, мастерских, построенных еще при Алексее Клементьевиче Черном, юбилей которого сейчас празднуют. Но мы не какое-то сталелитейное предприятие или завод, с прибыли которого могли бы содержать выставочный зал и творческие студии. Когда не было пандемии, когда были открыты границы, художники продавали работы через художественный салон. Он сам себя окупал. И художники там получали зарплату - для того, чтобы купить краски, холсты, кисти и творить. Все рухнуло, когда началась пандемия.

Заработка нет, но аренду за помещения мастерских, коммуналку платить надо? Надо. Аренда у нас льготная, плата небольшая, казалось бы, мелочь, но я подсчитал – из 38 мастерских 24 у нас занимают художники старшего поколения, талантливые, но в основном пенсионеры. У художников – социальная пенсия в основном, 6-8 тысяч, и столько же надо заплатить за мастерскую. На что жить? Некоторым по 80, на лекарства не хватает. Отчаянное положение.

Мы раньше ездили в Китай, и картины у нас китайцы закупали. Лет 15 назад у них вышло постановление о развитии масляной живописи. Для них это ново – национальное искусство связано с водяными красками, поэтому учатся у наших художников. И работы приобретали по хорошей цене, и приглашали на работу в Китай: оплачивали полный пансион и материалы, пока художник творил. Картины оставались в стране, а художник возвращался домой с заработком. И представьте себе: художник уже год не получает зарплату. Молодежь как-то приспособилась. А пожилой и в то же время мощный художник не может себя обеспечить.

И союз со своей стороны помочь не может: средств не хватает. Дело в том, что у нас есть и собственное помещение на ул. Фрунзе, которое мы сдаем в аренду ювелирному магазину. Перечислит арендатор деньги – они у нас есть, не перечислит… Наши арендаторы тоже споткнулись на пандемии. Границы закрыты – китайцев нет, корейцев нет, японцев нет, магазины тоже терпят трудности. Арендатор попросил снизить им ставку, иначе может съехать. А где сегодня нового искать? И поэтому у нас немножко паника: мы можем потерять все – и Союз художников, и прочее. Я письма написал в высшие инстанции. Одно из них сработало.

Нас собрали в министерстве культуры, приехал директор Центра инновационных технологий – они собственники помещений, где у нас мастерские расположены, выставочный зал, салон, и начались переговоры. Сергей Гришин сам предложил выход: передать в счет долга за аренду произведения. Детали еще нужно проработать, но, думаю, до конца года мы проблему заморозили.

- А вы уже знаете, куда эти картины пойдут?

- Да, нас тоже интересовал этот вопрос. Есть не очень хороший опыт. Был у нас на попечении детский дом №3. Лет 12-13 возили им картины в подарок – там целая картинная галерея сложилась. Нет уже этого дома. И картин нет. Вот зашли к одному художнику, и он говорит: «Я три работы приготовил, расставаться жалко – это мои дети». Некоторые работы не продаются. Потому что он с нее может сделать несколько картин. Как писатель ведет блокнот с записками, так и для художника этюд. Где он его потом найдет?

Но у Гришина хорошая цель. Пускай эти работы где-то в учреждении повесят или в школе. Это нормально. А что они в хранилищах должны лежать? Вон у нас 800 произведений в хранилищах галереи, мы достаем, показываем ретроспективные выставки… Тоже беспокоимся, куда размещать будем, если зал заберут. А между тем в каждой китайской приграничной деревне есть музей русского современного искусства. У нас же уже более двадцати лет не закупаются картины в музеи. Китайцы посмеиваются: «Этот период художественной жизни будете в наших музеях смотреть».

- А вообще, существовавшая ранее система госзакупок или госзаказа – это с точки зрения творческой профессии правильная система?

- Конечно, правильная, и госзаказ был, и выставкомы проходили. Не у каждого художника покупали, но выбирали лучшие произведения, заключали договор с лучшим художником даже на стадии эскиза. И человек 4-5 лет писал картину, получал авансы.

- А ну как не исполнил заказ?

- Если по какой-то причине не выполнил, казалось бы, деньги с него надо вычесть. Но существовало такое понятие: «творческая неудача». Авансы оставались, а полная сумма не выплачивалась. Были и такие закупки: на крупных выставках министерство культуры приобретало лучшие произведения в музеи, дома культуры. Это хорошая была практика. А сейчас в Китай все уходит.

- Утрируете: произведения хабаровских художников есть в музеях и других стран, и в частных коллекциях. Тем, правда, обиднее, когда талант «разбивается о быт». А вдруг найдется у нас в Хабаровске меценат, начнет скупать предметы искусства сегодня, чтобы завтра это стало нашей Третьяковкой?

- Было бы замечательно выставочный зал построить. Зал или филиал музея российского современного искусства…

Была б мечта, всегда думаю я.

- Что меня удивляет, - начинаю свой вопрос к Сергею Гришину, директору Центра инновационных технологий, - так это то, что ваша организация, казалось бы, далекая от высоких материй, вдруг занялась духовным развитием – то помогаете детей добру научить, то художников поддерживаете…

- Ну почему же удивляет? – говорит Сергей Назарович. – Социальные вопросы у нас всегда на повестке. А в данной ситуации: художники обратились к мэру города за поддержкой в трудное для них время. Мы предложили взаимозачет. На период пандемии – это постоянная акция. Я неоднократно был в мастерских, видел очень красивые картины – дальневосточная тайга, коренные жители края… Допустим, появятся такие произведения в детских учреждениях. Ведь это не только воспитание художественного вкуса - по ним и нашу историю можно визуализировать. Считаю, картины должны увидеть свет.

После передачи произведений будем работать с нашим социальным блоком, определять, где произведение выставить. Чтобы люди видели, дети. Сделаем таблички с краткой биографической справкой, с номером телефона Союза художников – для связи, дальнейших контактов, а может быть, новых заказов. Получается, что решаем сразу несколько задач – и духовные, и материальные. Что же в этом удивительного?

Глядя на художественное полотно в музее или галерее, мы, конечно же, в первую очередь обретаем эмоции. Они радуют нас или развлекают, или заставляют задумываться, искать смыслы. Мы понимаем или не понимаем, что переживал автор, творивший в конкретную эпоху и при конкретных обстоятельствах, мы можем принимать его идею или нет, но она, кем-то прочувствованная, всегда остается, наслаивается на другие, образуя тот самый культурный пласт. Век за веком, год за годом – как почва, на которой мы растем. А как часто, глядя на полотна, мы переходим на язык цифр? Да, вдохновенье – понятие абстрактное и бесценное, но ведь тот, к кому оно приходит, человек, живущий в материальном мире. И разве плохо, когда эти плоскости пересекаются?

Ирина Северцева