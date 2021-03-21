Семейный театр привез в Хабаровск уникальную куклу

Уникальная кукла с полной механикой оживления стала главной в спектакле семейного театра

Это настоящая магия: оживить ком перьев, деревянных палочек и тряпочек. Сколько бы ни было лет, ловишь себя на мысли, что для тебя этот комочек – не просто живое, а осмысленное существо. И чем крепче эта вера, тем ярче краски и вкусы, тем почему-то становится радостнее. И зачем мы в детстве так торопились вырасти? Кто бы знал, что под этими жизненными наносами, под этими, как у деревьев, жизненными кольцами будет задыхаться ребенок от нашей порой дурно пахнувшей взрослости.

Про филина

Постепенным, даже неторопливо-ласковым было погружение в эту кукольность, сопряженное с недоверчивостью, чуть ли не брезгливостью: «Уж мы-то знаем, уж мы-то плавали, дергали, а тут нате-ка выкусите – куколка!» И в какой-то момент – бац! и как миленькие влюбленные в эту кукольность, словно весь познанный ранее мир, свернувшись в клин, сошелся в этой точке мироздания.

Семейный театр Materia teatre представлял сказку «Филин и Солнышко». Главное то, что филин – наш, дальневосточный, рыбный. Есть такая на Амуре краснокнижная птица. Кстати, это не просто филин, а филиненок, который буквально на глазах зрителей – и маленьких, и больших – вылупился из яйца, и сказка началась. Собственно, всякая сказка начинается только в тот момент, когда начинаешь верить в нее.

Приключения маленького филина на такой круглой и совсем не огромной земле были просты и понятны, но до такой степени симпатичны, что так не хотелось, чтобы действо заканчивалось. Пусть солнышку и не понадобилось самое дорогое, что было у Филина, – подушка, главное, что приключения состоялись и закончились счастьем – обретением мамы и полетом. А кто из нас не хотел летать?

И когда зажегся свет, не хотелось уходить. А вдруг снова оживет кукла? Вдруг она скажет что-то нужное и важное, такое, кто до нее никто не говорил, что ждал всю свою жизнь.

Театр Materia teatre – это два человека, муж и жена Мария и Доминик Гонсовски, а еще чемодан, который вмещает все декорации. Может быть, театр и маленький, но спектакль по глубине и искренности лучше иных постановок с живыми артистами. Хотя кто сказал, что куклы не бывают живыми? Бывают-бывают.

Про Доминика

У него в спектакле важная миссия. Он ответственен за музыку и шумовое сопровождение. Рядом с ним свистульки, палочки и всякие приспособления, при помощи которых можно греметь, цимбалы (это такой музыкальный инструмент, что-то среднее между гуслями и роялем) и даже тазик с водой. Все оформление спектакля экологически чистое, без всяких фонограмм.

- Как жители Польши себя называют?

- Поляци.

- Как в России живется?

- Хорошо, интересно.

- Сильно отличаются русские от «поляцев»?

- Думаю, что да. У вас сохранилось что-то настоящее, прежнее. Современность, конечно, пришла, но не на уровне души. Чем дальше на восток, тем больше добра в людях.

- Молодой парень и вдруг начинает играть на цимбалах – старинном инструменте. Почему?

- Я мечтал играть на цимбалах или на колесной лире. С лирой было сложно, в Польше всего один мастер, к нему было сложно достучаться. Я достучался, но цена была значительно выше, чем на цимбалы. Денег хватило только на них. Сегодня я очень доволен, что так случилось. Сейчас такой инструмент стоит, если переводить на рубли, больше ста тысяч.

- Где родился в Польше?

- В городе Катовицы. Это Силезия. Она находится на юго-западе Польши.

- Силезец?

- Силезянин.

Доминик познакомился со своей будущей женой в театре легендарного кукольника Владимира Захарова. Как-то так случилось, что Доминик практически сразу сделал ей предложение. В куклы же он «играет» с 2008 года. Учился у себя в Польше в учебном заведении, искал мастеров кукольного дела и перенимал опыт у них, учился в Санкт-Петербурге на режиссера.

- Кто поставил сказку?

- Мария.

- Подсказывал?

- Конечно. Я больше работал как зеркало.

- Ругались?

- На этом спектакле нет. Мы больше ругаемся с театрами. Первая версия была поставлена на Камчатке, потом вторую версию мы представили в Абакане. В Хабаровске уже та версия была, которая нужна. Мы все довели до ума.

- Сам куклы водишь? Какие нравятся?

- Захаровские. Они интересны своей механикой. Есть одна проблема. Знающие люди видят таких кукол и сразу говорят, что это захаровский театр. Если говорить о нас, то это театр формы, театр модели.

- Кто водит: человек куклу или кукла человека?

- Когда как. У Захарова это тоже случалось, когда терялся контроль над куклой.

- Мне вспомнились фильмы ужасов с куклами с убийствами и кровью.

- Так и есть. Они в какой-то момент начинают жить своей жизнью.

- Куклы добрые или злые?

- Они нейтральные. Это от нас зависит, какими они будут. Даже в фильмах ужасов они были злыми из-за людей. Это же человек им подрезает нити.

Мария

Мария - уроженка Хабаровска, здесь живут ее родители, здесь она получила первое образование психолога в Дальневосточном государственном университете путей сообщения. Там увлекалась народным театром, а после окончания университета стала работать в хабаровском Театре кукол.

Летом 2011 года Мария поступила в Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Стала учиться заочно. Помотавшись три года из Хабаровска в Северную столицу, решила остаться в европейской части России, устроившись работать в захаровском театре в Томске. Поработав по разным театрам то в Хакасии, то на Камчатке, решили отправиться в сольное плавание.

- Жить захочешь - крутись. Мы же сами на себя работаем.

Уникальную куклу филина Мария сделала сама по «захаровскому рецепту».

- Я мама этой «птицы». Были случаи, когда у совенка сломались глаза. Помимо того что они закрываются и открываются, они смотрят влево и вправо. В кукле очень сложная механика, и я не могла справиться с поломкой сама. С таким даже многие профессиональные конструкторы не могли справиться. В итоге обратилась к захаровскому конструктору. Сидели вместе и думали, как это можно сделать по-новому. У самого мастера Владимира Захарова куклы были гораздо проще. Когда я попыталась повторить то, что делал он, у меня не получилось. Эти куклы, по сути, нас с Домиником и познакомили. У него есть кукла Вог. А еще у нас есть старшая куколка Закулиска. Она намного выразительнее птицы.

- Почему если филин, то именно дальневосточный рыбный?

- Очень хотелось, чтобы мой персонаж был не совсем хищником, который питается мышками и зайками. Кстати, в польском языке дальневосточных рыбных филинов называют японскими. Живут такие птицы вдоль речек и, как медведи, ловят рыбу. Так случилось, что премьера спектакля была на Дальнем Востоке. Как-то сложилось, что и филин дальневосточный, и рыба дальневосточная. О том, что эти хищники едят других животных, мы не говорили во время спектаклей.

- Если вернуться к хабаровскому творческому периоду, то в каких спектаклях была занята?

- Я очень гордилась спектаклем «Бобрик». Это была моя первая постановка, первый режиссер. У меня там была небольшая роль, но была главной. Я очень ей гордилась. А еще «Золотой цыпленок», там у меня не была ролей, мне просто разрешили поползать червячком. Это была моя первая роль. В спектакле «Ай, платочки потерялись» я играла ручки и ножки Люси. В «Принцессе на горошине» мне очень нравилась характерная роль принцессы.

- И тут появился принц на белом сказочном коне и увез дальневосточную красавицу в Польшу.

- Мы совсем немного прожили в Польше. У Доминика есть вид на жительство в России. У меня нет иностранного гражданства. Были такие периоды до пандемии, когда мы три месяца жили в Польше, три месяца в России. Такая у меня бы виза. Я не могла находиться там больше трех месяцев. В итоге мы выбрали страну, где мы будем находиться большую часть времени. И этой страной стала Россия.

- Дома вы разговариваете по-польски или по-русски?

- На двух языках. Доминик дома говорит на польском языке, потому что у нас есть трехлетний ребенок.

Мария готовится стать мамой. Скоро у ее дочки появится маленький брат или сестренка. Чуть подрастет, и будут они щебетать по-польски. Что касается Марии и Доминика, то осенью спектакль «Филин и Солнышко» будет представлен на Международном кукольном фестивале им. Образцова в Москве.

Юрий Вязанкин

Владимир Захаров - российский деятель культуры и искусства, известный прежде всего как художник-кукольник, робототехник, организатор и руководитель театра кукол «2+Ку», изобретатель уникальной куклы на запястье с полной механикой оживления. Погиб Владимир Захаров на пожаре в театре. Он пытался погасить возгорание внутри мастерской, вошел с ведром воды в задымленное помещение, но уже не вышел оттуда. Свой проект Владимир Захаров называл «театром живых кукол».

Materia teatre - семейный театр оживления материи, театр предмета. Помимо спектакля «Филин и Солнышко» в репертуаре театра постановка «Рождественское путешествие Пряничного человечка», реализованная в рамках стипендии Министерства культуры и национального наследия Республики Польша, и сказка «Серебряное копытце».