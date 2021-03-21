«Гзи-гзи-гзэо пелась цепь»: Как в Хабаровске развивался футуризм

В России футуризм воистину стал небывалым чудом двадцатого века

Недавно открытая в Гродековском музее выставка «Страницы Ника» (к 130-летию со дня рождения художника Никтополиона Наумова) лишнее тому подтверждение. Долгие годы такой феномен Гражданской войны на Дальнем Востоке, как очень неформальное объединение творческих людей «Зеленая кошка», был забыт.

Слишком эти талантливые люди не укладывались в рамки официального искусства. В очень непростое время они творили. Самое интенсивное, самое творческое время работы объединения «Зеленая кошка» пришлось на время дикого бардака и беззакония в Хабаровске – с лета 1918 года по начало весны 1920 года. Не думаю, что «пан атаман Грициан Дальневосточный» - атаман Иван Калмыков посещал собрания этого объединения.

Мы наш, мы новый…

В самый разгул «калмыковщины» (одного из самых дурных и кровавых моментов Гражданской войны на Дальнем Востоке) в Хабаровске плодотворно работали таланты - Павел Любарский, Петр Львов, Василий Граженский, Никтополион Наумов и Жан Плассе.

Художники «Зеленой кошки» за время своего существования выпустили несколько книг-альбомов: «Тетрадь офортов», «Трое», «Проститутка», «Чию Алтай кыжы», «Жертвоприношение». Каждая из них - дальневосточный вариант футуристической рукотворной книги. Первые две состоят из произведений Плассе, Любарского, Наумова и Львова. Автором альбомов линогравюр «Проститутка», древних рисунков с алтайской жертвенной посуды «Чию Алтай кыжы», книги «Тихвин» является Павел Любарский, «Жертвоприношения» - Наумов.

Творцы, стоявшие у истоков неформального искусства «по-хабаровски», были разными по уровню исполнения и образования. Ник Наумов не получил профессионального образования. Он в большей степени самоучка, рисовал с пятилетнего возраста. Павел Любарский и Петр Львов окончили Высшее художественное училище при Императорской академии художеств в Петрограде.

Внешние обстоятельства заставили этих художников расстаться: после 1920 года Ник Наумов уходит в партизаны и начинает работать как пропагандист революционной идеи. На переговорах был убит Граженский. Атмосфера японской интервенции и личные мотивы вынуждают Павла Любарского перебраться во Владивосток. Возвращается на родину в Прибалтику Жан Плассе. Петр Львов, колеблясь, но тем не менее принимает участие в строительстве новой жизни. Его картины, в частности «Уголок Хабаровска в ярко-солнечный день» в 1921 году, были представлены в составе художественной экспозиции красного агитпоезда, колесящего по просторам ДВР. К середине 1920 года «Зеленая кошка» распалась. Хотя ее филиалы существовали в Чите и Харбине до 1928 года.

Футуризм по-русски

На Дальнем востоке хабаровские художники оказались не одиноки в своем стремлении творить свободно. Даже своим названием - «Зеленая кошка» - они отсылают к подобным группировкам в русском искусстве ХХ века: «Бубновый валет», «Ослиный хвост», «Мишень» и к художественным направлениям: экспрессионизм, пуантилизм, кубизм, футуризм.

Футуризм стал достижением литературы рубежа веков, достоянием Серебряного века русской поэзии. Идеологом этого направления признан Давид Бурлюк, определивший течение так: «Футуризм - не школа, а новое мироощущение».

В статье «Капля дегтя» Владимир Маяковский объявляет: «Футуризм умер как особенная группа, но во всех вас он разлит наводнением. Первую часть нашей программы - разрушение мы считаем завершенной. Вот почему не удивляйтесь, если сегодня в наших руках увидите... Чертеж зодчего, и голос футуризма... Выльется в медь проповеди». Верю!

Яркая вспышка на Востоке

Чудо «воскрешения» неформального искусства происходит на дальневосточной земле, где футуризм не только не умер, а проявился с новой силой. «Но там, в Далекой России, где ритмическая пляска революции очистила атмосферу до мистической восприимчивости надчеловека, там футуризм воистину стал небывалым чудом двадцатого века», - писал редактор владивостокского журнала «Творчество» Насимович-Чужак. Желание творить объединяло в то время ОЧЕНЬ разных людей как по стилю изложения, так и по принципам жизни.

Уходя из революционного, но голодного Петрограда, Бурлюк и компания постепенно смещались к Дальнему Востоку. Но перед этим знатно пошумели - начиная от массовых и весьма эпатажных выступлений и заканчивая изданием «Газеты футуристов». В 1918 году в столице они сумели выпустить первый, он же единственный номер, в котором опубликовали «Манифест летучей организации футуристов» и «Декрет №1 о демократизации искусств». Вторую, последнюю, страницу отвели под творчество собратьев по цеху.

Веселая компания футуристов продолжила свои эксперименты в Сибири, где в то время адмирал Колчак объявил себя «верховным правителем России». Суровые сибирские мужички имели на это свою точку зрения. В Сибири и без «понаехавших» было кому сказать про неформальное искусство. Группа ЖИВАРОС (Давигантиль) даже выпустила в 1918 году в Красноярске, опять же один раз, но под вторым номером «Газету футуристов».

И в этакую «кашу» вваливаются «столичные штучки». В Иркутске в 1919 году они проводят ряд перформансов, в частности предлагают господам коммерсантам купить партию лысеющих хвостов. Нет, Давид Бурлюк не пытался спихнуть залежалый товар, он рекламировал свою книжку избранных стихов «Лысеющий хвост». Тему хвостов и ослов продолжили в первом, но уже сибирском выпуске ново-старого издания «Газета футуристов».

На первой странице животное с грустными глазами: «Только я не покупаю «Газету футуристов», но ведь я - осел». Рядом «Декрет о заборной литературе - о росписи улиц - о балконах с музыкой - о карнавалах искусств». На второй странице полет фантазии и пир духа футуризма. Одна «железобетонная поэма» чего стоит! Всех сил и средств футуристов по традиции хватило на единственный выпуск. Далее из них кто-то остался в Чите, кто-то, как Бурлюк, доехал до Владивостока, где продолжил отжигать, пока советская власть окончательно не укрепилась.

Таланты и поклонники

Футуризм не умер, он растворился в истории. 15 мая 2001 года в хабаровском Доме литератора прошла выставка «Улетевшему веку вослед». Среди экспонатов вызвало интерес оригинальное рукописное издание «БАБЫОБЕ», которое является отсылкой к стихотворению Велимира Хлебникова «Бобэоби пелись губы...». Это где «Бобэоби пелись губы, Вээоми пелись взоры, Пиээо пелись брови, Лиэээй пелся облик, Гзи-гзи-гзэо пелась цепь. Так на холсте каких-то соответствий…»

«Зеленая кошка» получила вторую жизнь в 2003 году в виде фестиваля, прошедшего в театре «Триада». Павел Оглуздин, главный художник хабаровского Театра юного зрителя, подхватил эстафету.

В последний раз фестиваль «Зеленая кошка» прошумел в апреле 2019 года. На открытии выставки Анна Шавгарова, театровед, театральный критик, повторила манифест футуристов начала XX века: «Мы хотим представить свое творчество и надеемся, что это - творчество свободное. Свободное от запретов, свободное от указаний, свободное от политических или мировоззренческих предпочтений».

Андрей Дунаевский

Фото автора и из открытых источников

Приехавший в Россию в январе 1914 г. Филиппо Томмазо Маринетти, идеолог футуризма в Италии, сказал: «Это страна футуризма. Здесь нет ужасного гнета прошлого, под которым задыхаются страны Европы. Россия молода, полна сил, и я твердо верю, что она внесет очень многое в культуру будущего».

Выставка «Страницы Ника» работает в Гродековском музее с 6 марта по 9 мая 2021 года. Первая выставка, посвященная творчеству одного из художников объединения «Зеленая кошка», прошла в 2014 году.

Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова, г. Хабаровск, улица Шевченко, 11 открыт с 10:00 до 18:00, выходной – понедельник. Тел. администратора: 30-31-92, экскурсионный отдел: 30-63-44. Сайт: hkm.ru . При посещении музея не забывайте надевать маски и соблюдайте дистанцию.