Хабаровчане лечатся от ревматизма с помощью ольхи

При спиливании краснеет. Что за стыдливое дерево такое?

Сейчас модно, если девушке понравился мужчина, то надо подойти к нему и сказать: "Ты мне нравишься!". И все. Теперь это его проблема: сам понравился, сам пусть и выкручивается. Хм, наверно, это лучше, чем бегать ко всяким там деревьям, как это делали раньше, ясеням да рябинам жаловаться. Хотя если вы нерешительны в этом вопросе и боитесь получить отказ, то ольха тоже может выслушать и даже помочь. Если правильно употребить...

Одно из самых первых цветущих весной деревьев - ольха. Вы ее можете спутать только с лещиной: замечательные пушистые сережки украшают оба растения. При этом сережки разной длины: короткие - женские, длинные - мужские.

А еще это дерево интересно тем, что меняет свой цвет при спиливании - краснеет! Древесина мягкая, податливая и в то же время прочная. Из нее до сих пор изготавливают музыкальные инструменты, декоративную мебель, скульптуры и различные сувениры.

По легенде, златокудрый Орфей играл на ольховой свирели. Помните сказочных персонажей в деревянных башмаках? Так вот, башмаки эти делали из ольхи. Некоторые соборы Венеции до сих пор стоят на ольховых сваях, как и водные мельницы в Шотландии.

Дерево обладает доброй энергетикой и растет в окружении других растений, не мешая им, а даже помогая! «Ну да, - скажете вы. – Чудеса, да и только, помогает… Как это?». А очень просто. Если вы ожидаете осеннего красивого убранства ольхи, то-о-о… не дождетесь. Листья ольхи опадают зелеными, еще полными жизненных сил, перегнивают и дают пищу всем рядом растущим.

Дерево это и человеку полезно. Целебны листья, кора, семена. Отвары очищают кожу, заживляют раны, помогают при ревматизме. А из ольховых шишек даже варят варенье! В шишках много калия, кальция, магния, селена и железа. Если вы захотите собрать шишки, то с земли не поднимайте. Срывайте с веток.

Ольховые ветки также хороши в качестве оберегов в доме от порчи и болезни. А если кому-то не хватает храбрости в жизни, носите с собой кусочек коры в кармане. И будет вам везенье и удача!

Ирина Оркина