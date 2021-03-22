В число победителей конкурса «Учитель будущего» вошла команда педагогов из Комсомольска-на-Амуре

В Санкт-Петербурге завершился финал профессионального конкурса «Учитель будущего». По итогам нескольких соревновательных дней определены 30 лучших учительских команд. В число триумфаторов конкурса вошла команда Инженерной школы Комсомольска-на-Амуре. В её составе: учитель географии Пётр Сергеевич Черёмухин, учитель химии Ольга Игоревна Васенко и учитель русского языка и литературы Ольга Владимировна Комиссарова.

Напомним, в финал конкурса от Хабаровского края вышли три команды. Помимо комсомольчан, это педагоги школы №5 г. Амурска и № 87 г. Хабаровска.

Во время финальной части конкурса учителя провели междисциплинарные открытые уроки в ведущих образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, представили в формате открытой конференции свои методические проекты и разработки в сфере школьного образования. В рамках деловой программы состоялся круглый стол на тему: «Может ли школа с традициями стать школой для учителей будущего?» с участием министра просвещения РФ Сергея Кравцова. Мероприятие прошло в формате открытого диалога между экспертами и учителями. Предметом обсуждения стали компетенции педагога - то, каким видят «учитель будущего» ученики, родители, школа, государство.

По итогам конкурса будет сформировано сообщество из числа победителей, полуфиналистов и финалистов. Они получат возможность поработать с наставниками из числа популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России, смогут принять участие в образовательных мероприятиях на базе Мастерской управления «Сенеж» - образовательного центра АНО «Россия – страна возможностей», а также в ключевых событиях сферы образования.

Федеральный конкурс учительских команд "Учитель будущего" президентской платформы "Россия - страна возможностей" проводится при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта "Социальные лифты для каждого" национального проекта "Образование". Его цель - поддержка и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.



