Вопрос подготовки кадров для строительной отрасли подняли в Хабаровском крае

В Хабаровском крае прошло совместное заседание общественного совета при министерстве образования и науки края и общественного совета при министерстве строительства края в формате круглого стола. Участники обсуждали текущую ситуацию с кадровым обеспечением строительной отрасли региона, а также возможности сферы образования. На сегодняшний день по направлению обучаются около 6,5 тыс. человек, причем большая их часть - в колледжах и техникумах.

Подготовку по строительным специальностям и профессиям осуществляют Тихоокеанский государственный университет, Дальневосточный государственный университет путей сообщения, Комсомольский-на-Амуре государственный университет, а также 12 техникумов. Также несколько учреждений готовят по смежным профессиям и специальностям: сварщик, машинист дорожных и строительных машин, слесарь по ремонту и обслуживанию строительных машин и другим. По этим направлениям обучается почти 3 тысячи человек.

- В 2020 году под потребности строительной отрасли были открыты две новые профессии - «Кровельщик» на базе Хабаровского техникума городской инфраструктуры и промышленного производства и «Мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных работ» на базе Комсомольского-на-Амуре колледжа технологий и сервиса, также начата подготовка по специальности «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» на базе Солнечного промышленного техникума, - рассказала заместитель министра – начальник управления профессионального образования министерства образования и науки края Елена Шадуя.

Кроме того, ежегодно по программам профессионального обучения для строительных предприятий обучается более 400 человек. В 2020 году подготовку, переподготовку, повышение квалификации по рабочим профессиям прошли более 600 человек.

Вместе с тем задача обеспечения строительной отрасли квалифицированными кадрами остается актуальной. Стройки края нуждаются в трудовых ресурсах. Для выстраивания системной работы члены общественных советов рекомендовали руководителям предприятий проработать возможность внедрения института наставничества для молодых специалистов. Кроме того, необходимо предусмотреть меры соцподдержки для выпускников и заключения целевых договоров со студентами строительных специальностей.



