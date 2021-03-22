Более 3,5 тысяч подростков смогут временно трудоустроиться в Хабаровском крае

Мероприятия по временному трудоустройству подростков проводятся в рамках программы "Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края". Так, в 2020 году, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, удалось трудоустроить 2 389 подростков к 173 работодателям края. На реализацию мероприятий было направлено свыше 25 млн рублей. Это общий зарплатный фонд, включая выплату материальной поддержки по линии правительства края.

Активное участие в мероприятии приняли в Хабаровском районе - администрация Малышевского сельского поселения трудоустроила около 100 человек, культурно-досуговый центр в селе Сикачи-Алян принял на работу 133 человека, в районе имени Лазо Молодежный центр трудоустроил 84 человека, эколого-биологический центр в Николаевске-на-Амуре взял на работу 163 человека.

– На временное трудоустройство в свободное от учебы время в приоритетном порядке было направлено 925 человек из числа детей-сирот, подростков, состоящих на различных видах профилактического учета, из малообеспеченных, многодетных и неполных семей. Подростки выполняют работу, которая не требует специальной квалификации: уборка, подсобные работы, озеленение и благоустройство территорий, курьерские услуги. В среднем по краю несовершеннолетние получают зарплату свыше 10 тыс. рублей, - прокомментировали в комитете по труду и занятости населения правительства края.

Подросткам выплачивается зарплата в размере не ниже минимальной оплаты труда, установленной в Хабаровском крае, а также материальная поддержка из краевого бюджета в размере до двух минимальных величин пособия по безработице с учетом районного коэффициента пропорционально отработанному времени. Самые высокие доходы подростков зафиксированы в северных районах края – Тугуро-Чумиканском, Охотском (от 20 до 30 тыс. рублей).

В 2021 году запланировано трудоустроить более 3,5 тыс. человек. Желающие трудоустроиться в свободное от учебы время могут обратиться в центры занятости населения по месту жительства.

Для привлечения к участию в мероприятиях большего числа работодателей специалистами органов службы занятости населения проводились круглые столы, выездные информационные встречи с руководителями и работниками кадровых служб предприятий и организаций участникам которых раздавались информационные материалы, буклеты, памятки.



