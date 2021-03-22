Специалисты ведущих компаний отрасли связи читают лекции студентам Хабаровского края

В высших учебных заведениях Хабаровска сегодня стартовал цикл лекций для студентов от ведущих компаний отрасли связи. Как рассказали в министерстве информационных технологий и связи края, новый формат сотрудничества по подготовке кадров для сферы телекоммуникаций стал возможен благодаря соглашению о взаимодействии, которое подписали в конце прошлого года профильные ведомства, предприятия отрасли связи и вузы региона.

Сегодня до начала занятий перед студентами выпускных курсов Дальневосточного государственного университета путей сообщения с напутственным словом обратился и.о. министра информационных технологий и связи края Алексей Гусев. Он рассказал учащимся о развитии услуг связи в регионе, обозначил задачи, стоящие перед отраслью, и ответил на вопросы ребят.

- В настоящее время телекоммуникации – неотъемлемая и важнейшая часть инфраструктуры, как для экономики, так и для социальной сферы. Это высокотехнологичная отрасль, которая быстро развивается, и очень важно, чтобы из вузов выпускались специалисты, имеющие не только теоретические знания, но и достаточный практический опыт. Тогда они будут востребованы предприятиями связи. В рамках соглашения студенты будут проходить практику в компаниях и в дальнейшем получат перспективу трудоустройства, – отметил Алексей Гусев.

На этой неделе специалисты АО "ТТК" и ПАО "МТС" также прочитают лекции в Хабаровском институте инфокоммуникаций и Тихоокеанском государственном университете. До конца апреля со студентами высших учебных заведений своими знаниями поделятся сотрудники ПАО "МегаФон", ФГУП "РТРС" АО "Рэдком-Интернет" и ПАО "Ростелеком".



