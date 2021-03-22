В Хабаровске прошла битва шеф-поваров больниц

Первая в России битва шеф-поваров больниц прошла в Хабаровске. Кулинары 8 медицинских организаций соревновались в умении печь хлебобулочные изделия, готовить супы и вторые блюда. В состав конкурсного жюри вошли шеф-повара ведущих ресторанов Хабаровска и преподаватели торгово-экономического техникума. Организаторами выступили министерство здравоохранения Хабаровского края и Хабаровский торгово-экономический техникум при поддержке Правительства края.

По словам Евгения Никонова, заместителя председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам, необходимо сломать стереотипы о "больничной еде" и изменить отношение к медицинским учреждениям края.

- Мы привыкли говорить слова благодарности врачам, медсестрам, санитаркам. Но медицинская организация – это большой организм, в котором важны все: охранник, регистратор, администратор, пищеблок. То, в каком настроении находится пациент, как он питается – важная часть выздоровления. Цель этого мероприятия в обмене опытом между поварами, повышение их квалификации и самореализации, – рассказал Евгений Никонов.

Конкурсная программа прошла по стандартам WorldSkills, она состояла из двух этапов, каждый из которых длился 2,5 часа.

– Оценка блюд проходила по следующим критериям: подача, внешний вид, сложность исполнения, использование современных способов приготовления, вкусовые качества, соблюдение гигиенических норм, чистота рабочего места, соблюдение тайминга. У сотрудников кухни медучреждений свои особенности работы: низкая калорийность и способы приготовления. Сегодня мы не стали их ограничивать диетическим питанием, оставили возможность поиграть с ингредиентами, выбрать технологию приготовления, чтобы сотрудники могли себя проявить, - прокомментировал Сергей Костенко, член конкурсного жюри.

Первое место заняла "Городская клиническая больница №10", второе – "Краевая клиническая больница №2", почетное третье место досталось "Краевому центру онкологии". Также были учреждены специальные номинации "Самая красивая подача", "Самая дружная команда" и "Самый захватывающий процесс приготовления".

По сообщению краевого минздрава, подобные конкурсы должны стать доброй ежегодной традицией и пройти в других населенных пунктах Хабаровского края.