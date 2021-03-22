Соревнования по дартсу и теннису прошли среди железнодорожников Бикина

21 марта 7 предприятий структурных подразделений ОАО «РЖД» станции Бикин приняли участие в соревнованиях по дартсу и настольному теннису. На небольшой, но очень уютной и подготовленной площадки «Пожарный поезд станции Бикин».

Спортивно-массовые соревнования среди работников железнодорожных предприятий Бикинского узла проводятся с целью сплочения железнодорожных предприятий, развития и популяризации командной игры среди членов профсоюзной организации, различных видов спорта в городе.

В дартсе первое место досталось команде «ШЧ -4», второе заняли сборная команды ВП -104 и детского дома № 14. На третьем месте «ЭЧ -2».

В настольном теннисе, как и во многих спортивных дисциплинах, домашнее преимущество во многом играет в пользу хозяев. В упорных встречах первое место досталось сотрудникам пожарного поезда станции Бикин, второе место «ПЧИССО-1», третье место поделили сборная команда ВП -104 и детский дом № 14.

Все участники соревнований был отмечены и получили заслуженные призы, кубки, медали, вымпелы, подарки, а некоторые индивидуальные ценные призы как лучшие в своей дисциплине.