Дегтярев о референдуме: «Надо сохранять природу и слушать людей»

В Аяно-Майском районе прошел местный референдум, на котором жителям предстояло ответить на один вопрос: одобряют ли они строительство в их районе крупнейшего в мире завода по производству метанола. 90,22% проголосовали против реализации проекта «Аянский газохимический парк».

Участие в голосовании приняло 59,09% зарегистрированных избирателей. Ранее на встрече с главой Аяно-Майского района врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев обозначил, что местные власти и инвестор должны прислушаться к мнению общественности. Также глава региона отметил, что будет лично следить за плебисцитом.

«Что касается строительства, то я считаю, что люди должны принимать решения в формате референдума или общественных слушаний. Я бы сделал так, как люди хотят. Если нужен этот завод, то будет строиться, если нет, то не будет его.… Но если планируется строительство большого объекта, и он принесет пользу с экономической точки зрения, то народ будет "за". Просто надо это объяснять. Все проблемы в коммуникации. Моя позиция в общении с инвестором – с людьми поговорите, объясните, какую пользу им это принесет, какие экологические стандарты будут. Провести все экспертизы и только после этого заявлять проект. При этом моя жесткая позиция – природу надо сохранять и людей слушать», - заявил Михаил Дегтярев еще во время декабрьской «прямой линии».