Михаил Дегтярев объявил имя нового главного тренера «СКА-Нефтяника»

В этом году команда стала победителем Суперкубка России по хоккею с мячом и бронзовым призером чемпионата России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2020/2021 годов.

Напомним, что главный тренер команды Ильяс Хандаев ушел в отставку после окончания второго четвертьфинального матча "СКА-Нефтяника".

- Ребята, спасибо вам за игру, за самоотдачу и настоящую любовь к русскому хоккею. Наша молодежь учится, равняясь на вас. "Бронза" — это хороший результат, нам есть куда стремиться дальше. В ближайшее время мы ждем возвращения тренера, ставшего для многих болельщиков Хабаровского края родным – Михаила Юрьева. Именно под его чутким руководством "СКА-Нефтяник" стал 3-кратным чемпионом России, 4-кратным обладателем Кубка России, 3-кратным обладателем Суперкубка России, - отметил Михаил Дегтярев.

За спортивные достижения благодарственными письмами Губернатора Хабаровского края награждены игроки, тренерский и административный состав хоккейного клуба.

Отметим, что в регулярном чемпионате сезона 2020/2021 годов "СКА-Нефятник" в 13-й раз в своей истории стали обладателями бронзовых медалей, подтвердив, тем самым, статус одного из флагманов отечественного хоккея.



