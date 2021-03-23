Михаил Дегтярев поздравил хабаровскую команду КВН «Пал Палыч» с выходом в Высшую лигу





Напомним, хабаровские кэвээнщики в январе прошлого года прошли во второй отборочный тур международного фестиваля молодежных команд КВН в Сочи. Среди них и команда «Пал Палыч», которая вошла в Высшую лигу.

На данный фестиваль съезжается несколько сотен команд со всей России и стран СНГ.

Участники команды «Пал Палыч» сообщили о своем триумфе в социальных сетях.

Команда является чемпионом Тихоокеанской лиги КВН, вице-чемпионом лиги КВН Азия, финалистами Первой лиги КВН.

Михаил Дегтярев в своем официальном аккаунте в Instagramе поздравил ребят.

- Вы пример того, как нашей молодежи быть веселой и находчивой. Гордимся вами! – сказал врио губернатора.



