Вопросы оказания медпомощи обсудили в Хабаровском районе

Зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов совместно с главой Хабаровского района Александром Яцем и депутатом Законодательной думы края Натальей Чумаковой провели объезд медицинских и социальных учреждений села Тополево.

Первым пунктом визита стала детская поликлиника. Она расположена в приспособленном помещении – пристройке жилого дома. В утренние часы из-за нехватки площадей образовываются очереди и скученность пациентов. Евгений Никонов поручил минздраву края совместно с администрацией районной больницы провести реконструкцию помещений и за счёт неэффективно используемых кабинетов расширить зону ожидания пациентов, внедрить систему электронной записи, организовать место для размещения детских колясок. Администрация района, в свою очередь, займётся поиском помещения для судебного участка, соседствующего с детской поликлиникой.

- И детская и взрослая поликлиника должны принимать пациентов как в будние дни, так и в субботу. Просьба, организовать такую работу в кратчайшие сроки, проинформировать об этом население. Сегодня люди об этом не знают, и приём на должном уровне не ведётся - сказал Евгений Никонов.

Уже в помещении взрослой поликлиники речь шла о том, что в лечебном учреждении невозможно пройти медицинские комиссии для получения водительских прав. За этой услугой жители Хабаровского района обращаются в городские больницы и частные медицинские центры. Кроме того, в поликлинике отсутствует рентген-аппарат, а пациентов, требующих госпитализации на скорой помощи везут в стационар, расположенный в 30 километрах от Тополево – Некрасовку. Вопросы приобретения нового оборудования войдут в план реализации программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». Изменится и схема обслуживания пациентов.

- Я думаю, нам стоит изменить маршрутизацию пациентов. Тополево и близлежащие сёла всё же тяготеют и распложены ближе к Хабаровску, нежели к Некрасовке. Поэтому минздраву края даю поручение проработать вопрос госпитализации пациентов этой части Хабаровского района в «Краевую клиническую больницу №1». Там же жители должны делать анализы, получать услуги по консультации узких специалистов, которых нет в штате районной больницы, - сказал Евгений Никонов.

В ходе визита участники рабочей встречи посетили и здание бывшего детского дома, где сегодня расположен филиал психоневрологического интерната для детей. У местных жителей было предложение сконцентрировать все медицинские услуги в одном из корпусов детского учреждения.

Однако в ходе осмотра соцучреждения и после ряда консультаций выяснилось, что соседствовать детское учреждение стационарного типа и поликлиника не могут по целому ряду требований. О результатах своего визита в Тополево Евгений Никонов рассказал на встрече с населением села. Встречу в подобном формате решено провести через два месяца.



