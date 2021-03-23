Михаил Дегтярев принял решение о поэтапном снижении тарифа на тепло в районах края

Такое заявление врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сделал во время встречи с главой Верхнебуреинского района Алексеем Масловым. На ней обсуждались вопросы регулирования коммунальных тарифов и перспективы развития ЖКХ в регионе.

- Мною принято решение о поэтапном снижении тарифа на тепло для всех районов Хабаровского края, кроме двух северных (Охотского и Аяно-Майского) и крупнейших городов. В них уже установлены тарифы значительно ниже других муниципалитетов», – сообщил Михаил Дегтярев.

По его словам, стоимость тепловой энергии для населения в децентрализованных зонах необходимо ежегодно снижать на 10% до приемлемых значений.

Речь идет о котельных, которые в основном работают на топливе, завозимом в навигационный период. Производимое ими тепло стоит от 1 870,81 руб./Гкал до 30 124,04 руб./Гкал.

Разница между тарифом на тепловую энергию, утвержденным для котельных, и предельным тарифом для местных жителей возмещается из краевого бюджета. Тем не менее, в децентрализованных зонах теплоснабжения людям приходится платить за отопление и горячую воду в 1,5 раза больше, чем там, где эту услугу централизованно предоставляет АО «ДГК».

- Восстановление справедливости по теплу – это то, что люди давно ждут. И уже с октября жители края это почувствуют. Соответствующие поправки в бюджет при корректировке я внесу летом. Уверен, что депутаты нас поддержат, – резюмировал врио губернатора.

Михаил Дегтярев напомнил, что одновременно в крае идет модернизация котельных. К примеру, новая модульная котельная уже установлена в поселке Тырма Верхнебуреинского района в сентябре 2020 года и уже принесла определенную экономию.

По словам Алексея Маслова, сэкономленные средства планируется направить на модернизацию остальных котельных. По поручению врио губернатора закуплено оборудование для второй котельной поселка Тырма. Всего в этом году для Верхнебуреинского района планируется приобрести еще 7 модульных котельных.

СПРАВОЧНО:

К децентрализованным зонам теплоснабжения относятся территории Хабаровского края за исключением Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Николаевска-на-Амуре (не считая других населенных пунктов Николаевского района), Советской Гавани, части Хабаровского района. С 1 января 2021 года там действует тариф на тепловую энергию в размере 2 744,09 руб./Гкал.

На территории Охотского и Аяно-Майского районов с 1 января 2021 года утвержден предельный тариф в размере 1 786,55 руб./Гкал.



