Врио главы Росавтодора Роман Новиков проверил готовность автодороги «Обход Хабаровска»

В рамках рабочей поездки в Хабаровский край врио руководителя Росавтодора Роман Новиков посетил площадку строящейся автодороги «Обход Хабаровска». Рабочие вопросы проекта вместе с главой Федерального дорожного агентства обсудили министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Роман Мирошин и директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев. О крупнейшем инвестиционном проекте на Дальнем Востоке, реализуемом на условиях государственно-частного партнёрства, рассказали и руководители строительного и транспортного дивизионов Группы «ВИС» Руслан Семёнов и Павел Овчинников.

Ввод трассы в эксплуатацию запланирован на осень этого года. Сегодня общая строительная готовность объекта составляет 74%. На 99% выполнены работы по устройству земляного полотна, готовность 24 мостов и путепроводов составляет 89%, на 35% выполнено устройство дорожной одежды. Монтаж наружного освещения завершён на 42%, уложено свыше 60% инженерных сетей для будущей автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД). На объекте работает более 200 единиц спецтехники, задействовано 650 рабочих и специалистов.

Комментируя ход реализации проекта, генеральный директор ООО «Национальные транспортные концессии» (входит в Группу «ВИС») Павел Овчинников отметил, что проект полностью обеспечен как бюджетным финансированием, так и инвестициями Группы «ВИС».

- При строительстве применяются самые современные технологии в автодорожной отрасли. На «Обходе Хабаровска» впервые на Дальнем Востоке используются литой асфальтобетон и литые бордюры. Многослойная конструкция дорожной одежды из щебёночно-мастичного асфальтобетона обеспечит устойчивость к интенсивному потоку транспорта и перепадам температур. Управление движением будет осуществляться интеллектуальной автоматизированной системой, - сказал Павел Овчинников.

Гости проехали по всему основному ходу дороги, которая проходит через 5 транспортных развязок, 24 моста и путепровода. Общая протяжённость создаваемой транспортной инфраструктуры составит 52,8 км, основного хода трассы – 27,1 км, транспортных развязок – 17,6 км, дорог разобщённых территорий – 8,1 км. Это первая трасса на Дальнем Востоке России с расчётной скоростью до 120 км/час. Прогнозируемый трафик к 2025 году составит 25 000 автомобилей в сутки. На различных участках предусмотрены пять пунктов взимания платы, что позволит автомобилистам пользоваться как всей автодорогой, так и отдельными её участками.

- Трасса позволит разгрузить дороги Хабаровска, в том числе созданные в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", а также увеличить срок их эксплуатации. Это очень важно для жителей. Я считаю это одним из ключевых преимуществ проекта, – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края Роман Мирошин.

Концессионное соглашение сроком на 15 лет было подписано в декабре 2016 года между Правительством Хабаровского края и ООО «Региональная концессионная компания» (входит в Группу «ВИС»). Генеральный подрядчик строительства – Производственная фирма «ВИС» (строительный дивизион Группы «ВИС»), финансовый партнёр – Газпромбанк. Общая стоимость капитальных затрат составляет 47 млрд руб. Новая автомагистраль строится с использованием средств федерального бюджета – 18,8 млрд руб. и бюджета Хабаровского края – 10,7 млрд руб. 37% от стоимости капитальных затрат – 17,5 млрд руб. – составляют собственные и привлечённые средства Группы «ВИС».

Автодорога имеет стратегическое значение, соединяя между собой сразу три федеральные трассы «Уссури», «Амур» и «Восток». Транспортный обход позволит разгрузить дорожную сеть краевой столицы на 18% за счёт выведения транзитных потоков за пределы города. Это будет способствовать повышению безопасности на дорогах, снижению их изношенности и количества вредных выбросов в атмосферу.



