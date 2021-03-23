В Хабаровске утвердилась «Умная Sreda»

В Хабаровске стартовал запуск инновационного предприятия по производству стройматериалов и объектов городской инфраструктуры из песка и переработанного пластика.

Первая очередь экозавода по франшизе федерального проекта «Умная SREDA» открыта при поддержке краевого правительства. Строительство завода по переработке мягкого пластика и производству из него экологически безопасных строительных материалов, а также малых архитектурных форм для благоустройства придомовых, городских и парковых территорий, заняло полгода от появления идеи до запуска станков.

По поручению врио губернатора Михаила Дегтярева драйвером реализации инновационного инвестпроекта выступило АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций Хабаровского края». В дальнейшем Агентство будет оказывать содействие в продвижении продукции завода, открытии второй очереди производства, организации взаимодействия с органами власти и другими инвесторами Хабаровского края, — рассказал директор АНО «АПИРИ ХК» Сергей Щегельский.

В основе производства ламелей (пластин, из которых собираются объекты) — авторская технология изготовления полимерно-песчаной смеси. Миссия компании “Умная SREDA” — очищение планеты от пластиковых отходов. Цель — чистое и здоровое будущее путем их переработки в полезные изделия в настоящем. Инициаторы создания хабаровского цеха также исходили из этих целей.

Это полностью безотходное и высокоэкологичное производство. Для изготовления одной парковой скамейки требуется 30-50 кг бывшего в употреблении пластика и 100 кг песка. Скамейки могут быть покрашены в любые цвета, обладают повышенной износостойкостью и имеют «антивандальный» эффект по причине веса – около 130 кг.

Цеховая мощность рассчитана на переработку 5-6 тонн пластика и 15 тонн песка в месяц. В пересчете на готовые предметы благоустройства это около 130 скамеек. Материал может быть применим для изготовления бордюров, отделки зданий и ограждений.

В производстве используется пластик двух видов из существующих 7 разновидностей полимерного сырья. Поэтому сейчас у завода есть контракты на поставки с мусороперерабатывающими предприятиями Хабаровска. Но не исключено, что в дальнейшем будет налажен сбор вторсырья от населения, — сообщил Юрий Поплаухин, управляющий филиалом «Умная SREDA».

Первыми установят «экологические» скамейки в крае компании «РЖД» и «Сбербанк», в стадии завершения находятся договоренности с рядом других крупных организаций. Большая заинтересованность есть и у администрации Хабаровска. В частности, мэр города Сергей Кравчук предположил, что этими не только экономичными и эстетически привлекательными, но и гораздо более прочными по сравнению с традиционными материалами можно оснастить целые улицы краевой столицы, заменить разрушенные непогодой бордюры.