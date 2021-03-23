Школьники Хабаровского края отдохнут в Артеке

Школьники из Хабаровского края отправились в международный детский центр "Артек", где они примут участие в программе «Мы – дети Галактики». На побережье Чёрного моря дети проведут три недели. В состав делегации вошли 20 ребят из десяти муниципальных образований края.

С 22 марта по 10 апреля в Артеке будут отдыхать дети из Амурского, Вяземского, Ванинского, Бикинского, Тугуро-Чумиканского, Советско-Гаванского, Комсомольского, Хабаровского районов, а также г. Хабаровска и г. Комсомольска-на-Амуре. Они были отобраны при помощи автоматизированной информационной системы «Путёвка».

Также утвержден состав участников пятой профильной смены «ПРОСПОРТ» в Всероссийском детском центре «Океан». Она начнётся 16 апреля и завершится 6 мая. В ней примут участие 15 школьников Хабаровского края.

В свою очередь, в рамках региональной квоты 20 школьников края прошли конкурсный отбор на летние смены технической направленности «ТехноЛидер» в ВДЦ «Смена», которые пройдут с 29 мая по 18 июня и с 14 июля по 3 августа. На каждую выделено по 10 путёвок.

Таким образом на весенних и летней сменах во Всероссийских детских центрах (ВДЦ) отдохнут 55 школьников края.

- С начала года во детских центрах уже отдохнули 250 детей. Путёвки предоставляются школьникам края в рамках годовой квоты мест за успехи в учёбе и внеурочной деятельности. Чтобы конкурсная комиссия рассмотрела возможность поездки ребёнка в один из всероссийских детских центров, необходимо предоставить портфолио школьника по месту его учёбы. Чтобы попасть в международный детский центр «Артек» необходимо самостоятельно загрузить копии дипломов, сертификатов, грамот в автоматизированную систему на сайте учреждения, - сообщили в министерстве образования и науки края.

В ведомстве также отметили, что стать участником профильных смен ВДЦ можно также поучаствовав в конкурсах от тематических партнеров. Информацию о них можно отслеживать на сайтах детских центров.



