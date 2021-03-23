Добровольцы Хабаровска изучили основы поиска пропавших людей

30 ребят из Хабаровска регионального отделения всероссийского общественного движения "Школа безопасности" в течение минувшей недели изучали особенности проведения поисковых операций. Особое внимание уделялось вопросам безопасности и организации связи. В краевом комитете по гражданской защите отмечают, что привлечение волонтеров к поискам пропавших людей остается востребованным.

«Только в прошлом году добровольцы региона приняли участие в 179 мероприятиях по поиску пропавших людей, в результате было найдено 159 человек, в том числе 54 ребенка, – сообщили комитете. – За два года работы региональный ресурсный центр, действующий на базе учебного центра управления по обеспечению мероприятий гражданской защиты Хабаровского края, выпустил более 70 добровольцев, которые передают опыт товарищам в своих поисковых группах».

Завершилось обучение практической тренировкой на открытой местности в районе села Дружба под Хабаровском. Выпускникам предложили вполне реалистичную легенду: накануне двое подростков ушли на прогулку и не вернулись. Связь с ними прервалась, но во время последних телефонных переговоров примерное местонахождение детей удалось отследить.

На поиски вышли 2 группы. Их снабдили рациями, картами и всем необходимым для оказания первой помощи. Волонтеры обследовали несколько километров площади, организовав поиски в оврагах, кустарниках и прилегающих строениях. Поиски увенчались успехом. Один из ребят условно травмировал ногу и волонтерам пришлось организовывать его транспортировку в лагерь.

«Новоиспеченные поисковики продемонстрировать хорошую психологическую подготовку, дисциплину, умение координировать действия в группах, – рассказывает начальник аварийно-спасательной службы Хабаровского края Александр Лаврешкин. – Недочеты, конечно, были, но все ошибки мы сразу же отработали, так что цель была достигнута».

Добавим, что на этом свое обучение студенты не закончат, до конца ноября им предстоит узнать, как оказывать психологическую и первую помощь, ориентироваться на местности. Также они познакомятся с основами пожарной безопасности, чтобы грамотно проводить профилактические мероприятия с населением. Такая подготовка нужна ребятам, чтобы создать мобильный отряд добровольцев в сфере ЧС. Этот новый проект реализуется региональным отделением "Школы безопасности" на средства краевого гранта.



