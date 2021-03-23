Хабаровские власти использовали рокировку

Слухи о том, что Михаил Сидоров уйдет с поста председателя городской думы, ходили давно.

И вот свершилось. На заседании думы 23 марта большинство депутатов проголосовали за снятие. Часть парламентариев даже покинули зал. С поста заместителя председателя гордумы пришлось уйти и Наталье Жиряковой, которая, к слову, отсутствовала на заседании из-за плохого самочувствия.

Были попытки снять ее и с должности председателя по финансам и экономическому развитию, но этот вопрос уполномочен решать только председатель думы, который к тому моменту им уже не являлся.

В мессенджерах активно обсуждаются причины решения депутатов.

Предполагается, что Сидоров, мол, так и не перестроился на «мирный лад» после ареста Сергея Фургала. Поэтому думу сотрясали склоки, интриги, которые не могли благотворно влиять на повестку.

Между тем, высказывается мнение о том, что Сидоров не был в опале. После истории выхода из партии даже наступило спокойствие, но относительное. Депутаты больше не хотели терпеть выпады председателя. Напомним, неприятная история случилась в ноябре. 17 городских депутатов во главе с Сидоровым и Жиряковой собирались покинуть ряды ЛДПР из-за несогласия с региональным отделением. Но все же остались после встречи с врио губернатора Михаилом Дегтяревым.

Новым председателем гордумы стал Владимир Матвеев. Его кандидатуру поддержали 23 человека.