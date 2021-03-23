Михаил Дегтярев работникам культуры: «Спасибо, что воспитываете, вдохновляете»

В доме официальных приемов Хабаровского края подвели итоги краевого конкурса в области театрального искусства. Михаил Дегтярев наградил лучших артистов и театральных деятелей в номинациях "Лучшая режиссерская работа года", "Лучшая мужская роль года", "Лучшая женская роль года", "Лучшая работа художника года", "Лучшая работа хореографа года", "Лучшее художественно-техническое решение года", "Надежда сцены", "За вклад в развитие театрального искусства Хабаровского края", "Лучшая экспериментальная работа года".

Премии победителям конкурса в этом году значительно увеличены – с 10 до 100 тысяч рублей. Об этом врио Губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев подписал соответствующее постановление.

- Столицу региона можно по праву назвать театральным городом. В крае 6 государственных и 3 негосударственных театра, 300 самодеятельных театральных коллективов, и наша гордость – 4 народных и 39 заслуженных артистов Российской Федерации. Как сказал Президент России Владимир Путин, театр – это уникальные искусство. Здесь есть все: и танец, и вокал, и игра драматических актеров. Оно удивительно по своему воздействию на людей. И этим многогранным искусством в совершенстве владеют мастера нашего края, - отметил глава региона.

Также в ходе торжественной церемонии награждения врио губернатора края вручил знаки к почетным званиям "Народный артист Хабаровского края" и "Заслуженный артист Хабаровского края", почетные грамоты и благодарности.

А в музыкальном театре принимали лучших работников культуры Хабаровского края. Михаил Дегтярев вручил знаки к почетным званиям "Заслуженный работник культуры Хабаровского края", дипломы и памятные знаки Правительства Хабаровского края "За особые заслуги в области культуры". Отмечены победителей конкурсов на лучшее кино-видеообслуживание населения края, лучшее культурно-досуговое учреждение края, лучший работник культурно-досугового учреждения края, лучший музей года, лучший музейный работник года, лучшая библиотека года, лучшее библиотечное обслуживание года, лучшая школа искусств года, лучшая преподавательская работа года.

— Уважаемые работники культуры, спасибо, что воспитываете, просвещаете, вдохновляете. Уверен, что ваш талант, энтузиазм, энергия и творческие замыслы будут способствовать успеху и развитию нашего региона, росту его имиджа как культурной столицы на востоке страны, — обратился в поздравительной речи Михаил Дегтярёв.



