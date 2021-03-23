Новый нацпроект «Производительность труда» будет реализован в Хабаровском крае

С этого года Хабаровский край вошел в число 67 субъектов РФ, где будет реализован национальный проект "Производительность труда". Это новое для региона направление предусматривает внедрение на предприятиях принципов бережливого производства, мотивации сотрудников и еще целый перечень мер, повышающих эффективность производственного процесса. Сегодня для руководителей предприятий в Хабаровске прошел семинар с участием экспертов Федерального центра компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). Открыл обучение врио губернатора региона Михаил Дегтярев.

- Сегодня мы начинаем хорошее дело – запускаем в регионе новый нацпроект. Для этого в край приглашены московские коллеги из Федерального центра компетенций. С удовольствием приветствую всех, кто заинтересован в развитии как нашего региона, так и в целом Дальнего Востока и страны. Отмечу, что в ходе рабочих поездок я посетил много предприятий. И везде мы ставили задачу по повышению производительности труда. Резервы для этого, как показывает практика, есть. И, если раньше это было актуально для таких гигантов как АО "Дальэнергомаш", Комсомольский-на-Амуре авиационный завод и других промышленных компаний, то сейчас затрагивает и предприятия среднего и малого бизнеса. При этом первые соглашения у нас в регионе заключены. А буквально с завтрашнего дня начнется экспертная оценка потенциала предприятий-участников нацпроекта, которая подскажет руководителям, где скрыты "узкие" места. Желаю успехов на этом новом пути, благодарю руководителей за желание сделать жизнь людей лучше, - подчеркнул Михаил Дегтярев.

На семинаре потенциальных участников проекта ознакомили с системными принципами повышения производительности труда, рассказали на какие меры господдержки могут претендовать компании, вступившие в нацпроект. В Хабаровском крае в этом году эксперты ФЦК помогут повысить эффективность четырех предприятий.

- О нацпроекте руководство "Дальэнергомаша" узнало еще в прошлом году и сразу подало заявку. С этой недели у нас начинают работать аудиторы ФЦК, они проведут оценку потенциала. Планируем с помощью проекта провести модернизацию производственных мощностей и повысить производительность труда на заводе. При этом ФЦК нам окажет методическую помощь, а Фонд развития промышленности по линии нацпроекта поможет получить льготное финансирование в сумме от 50 до 300 млн. Под это завод уже готовит бизнес-план, - поделился ожиданиями главный инженер АО "Дальэнергомаш" Вячеслав Кондратюк.

Напомним, национальный проект "Производительность труда" реализуется в соответствии с Указом № 204 Президента РФ о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации. Его мероприятия будут рассчитаны вплоть до 2024 года. Всего в рамках нацпроекта инструменты бережливого производства должны будут внедрить 59 компаний. Для этого Михаил Дегтярев анонсировал открытие Регионального центра компетенций, который со следующего года возьмет на сопровождение сразу 8 крупных предприятий региона.



