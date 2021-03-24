Михаил Дегтярев встретился с главным трансплантологом Минздрава РФ

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сегодня провел рабочую встречу с директором «НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова», главным трансплантологом Минздрава РФ академиком Сергеем Готье. Как отмети глава региона Хабаровский край готов в этом году возобновить операции по пересадке органов, которые были приостановлены в 2005 году.

- Мы готовы запускать программу трансплантации в Хабаровском крае, но нужно ваше личное кураторство и регулярные консультации специалистов, которые работают в вашем центре, - отметил Михаил Дегтярев

Базовым медицинским учреждением станет «Краевая клиническая больница №1 им. Сергеева». Там есть специалисты, проводившие трансплантацию почек и врачи, прошедшие обучение.

- У вас есть преимущества. У вас есть люди, которые знают что такое трансплантация, они знают как проводить такие операции. Они и их коллеги прошли обучение в нашем центре. Дело за малым. Нужно дооснастить больницы необходимым оборудованием, получить лицензию. Действия должны быть поступательными. По моему мнению в вашем регионе нужно начать с родственной трансплантации почки, и постепенно, но очень энергично развивать службу донорства органов, и выходить на показатели примерно 50 трансплантаций почки в год, - сказал директор «НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. Шумакова», академик Сергей Готье.

Главный трансплантолог Минздрава РФ подчеркнул, что трансплантация почки даёт совершенно другое качества жизни пациенту. Ему больше не требуется процедура гемодиализа. Кроме того, есть и экономический эффект. Если лечение одного пациента в год заместительной терапией на аппарате «искусственной почки» обходится около 2 млн. рублей, то после трансплантации в последующие годы расходы на наблюдение пациента составляет около 300 тыс. рублей.

- Согласен с вами, что нам нужно с чего-то начинать, и начнём с родственной трансплантации, как вы и предлагаете. Мы её должны провести в этом году, постараться сделать это уже летом. Вцелом потребность региона в трансплантации большая. У нас около 400 человек находятся на процедуре гемодиализа, и ежегодный прирост таких пациентов около 50 человек, - сказал Михаил Дегтярев.

Сегодня главный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье проведёт круглый стол по подготовке Хабаровского края к запуску программы трансплантации. Накануне он посетил «Краевую клиническую больницу №1 им. Сергеева» и федеральный центр «Сердечно-сосудистой хирургии».

Напомним, что первая трансплантация почки в Хабаровске была проведена в 1987 году по инициативе заведующего кафедрой урологии и нефрологии Хабаровского государственного медицинского института Алексея Войно-Ясенецкого и доцента кафедры Михаила Петричко. За всё время действия программы было произведено 158 трансплантаций почек, из них 5 родственных.



