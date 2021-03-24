Центр сложнокоординационных видов спорта строят в Комсомольске-на-Амуре

На финишную прямую выходит строительство Центра сложнокоординационных видов спорта на проспекте Победы. Основные строительно-монтажные работы должны завершиться летом этого года. Ход работ на объекте оценили представители администрации города Юности.

Это будет крупнейший спортивный объект, построенный в Комсомольске-на-Амуре за последние годы. В нём смогут заниматься гимнасты (спортивная и художественная гимнастика), акробаты, батутисты, скалолазы. Сегодня ребята и тренеры, этих популярных в городе видов спорта, а это более 600 человек, занимаются либо в приспособленных помещениях, любо в залах, построенных много лет назад, и не отвечающих современным требованиям.

Так, отделение прыжков на батуте, чьи воспитанники не раз становились победителями и призёрами не только российских, но и международных соревнований, занимается в спортивных залах школ. А у отделений художественной гимнастики, спортивной акробатики и спортивной гимнастики вообще нет собственных залов.

В новом комплексе будет 5 залов, в том числе универсальный, где можно будет устанавливать трибуны на 300 мест, раздевалки, тренерские, судейские, медицинский кабинет, фитобар, конференц-зал, и другие помещения. В них одновременно сможет заниматься 300 спортсменов. Спортивное сооружение будет обслуживать 78 сотрудников.

Всё это позволит проводить тренировочные занятия, отвечающие современным требованиям и организовывать соревнования самого высокого уровня.

На это уникальное для города Юности сооружение из федеральной казны отпущено 962 млн. руб.

Рядом с Центром сложнокоординационных видов спорта возводится Центр игровых видов спорта и единоборств. В нём будет универсальный спортзал, залы тяжелой атлетики, бокса, борьбы и зал единоборств. Ввести его в эксплуатацию планируется в первом квартале 2022 года.

Оба новых спортивных объекта возводятся в соответствии с Долгосрочным планом комплексного социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре, который был утверждён правительством страны по заданию президента Владимира Путина.

И Центр сложнокоординационных видов спорта и Центр игровых видов спорта и единоборств станут составными частями Регионального центра развития спорта в Комсомольске-на-Амуре.

Ввод в эксплуатацию в полном объёме Регионального центра позволит значительно улучшить материальную базу физкультуры и спорта в Комсомольске. На сегодняшний день около 80% спортивных сооружений города построено в 60-80-е годы 20 века и не соответствуют современным требованиям для проведения тренировочных занятий и соревнований различных уровней. Также будут созданы новые условия для развития детско-юношеского, школьного и студенческого спорта, подготовки спортивного резерва, повышения качества занятий физической культурой и привлечения большего числа жителей города к активным занятиям физической культурой и спортом.



