Волонтеров набирают для онлайн-голосования за благоустройство в Хабаровском крае

На портале DOBRO.RU продолжается набор волонтеров для онлайн-голосования за благоустройство общественных пространств, которое пройдет на платформе za.gorodsreda.ru с 26 апреля по 30 мая. До окончания приема заявок осталась неделя. Всего предстоит отобрать 120 активистов. Власти региона приглашают всех желающих стать частью команды этого грандиозного проекта.





- Регистрация волонтеров продлится до 31 марта. В Хабаровском крае онлайн-голосование пройдет в 53 муниципалитетах, в которых выбрано около 60 точек работы волонтеров. Количество добровольцев в каждом населенном пункте будет зависеть от численности населения в нем. Активисты должны будут объяснять жителям, как правильно выбрать понравившуюся территорию. Они будут агитировать за голосование в торговых центрах и других публичных местах, - сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства края.





Организует работу волонтерского штаба "Краевой центр молодежных инициатив". Волонтером может стать любой житель региона старше 16 лет, прошедший отбор https://dobro.ru/event/10045055, но для всех несовершеннолетних необходимо письменное разрешение родителей. После завершения набора волонтеров региональный штаб проведет обучение. Каждый доброволец для работы получит удостоверение и футболку в фирменном стиле голосования, по которым его можно будет легко узнать.





- Предстоящее онлайн-голосование – очень важный проект для всего региона. На нем будут отобраны территории, которые по нацпроекту "Жилье и городская среда" благоустроят в следующем году. От активности людей зависит, получит ли регион федеральные средства и в каком объеме. Поэтому на волонтеров ляжет важная задача – довести эту информацию до людей. Они будут консультировать жителей, помогать им в регистрации на онлайн-платформе. Также с их помощью любой сможет проголосовать прямо на месте по номеру телефона. Все это упростит процедуру выбора и даст возможность всем выразить свое мнение по вопросам благоустройства, - поделилась Ангелина Вихрева, секретарь молодежного правительства Хабаровского края.





Напомним, в Хабаровском крае с 2019 года по федеральному проекту "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда" благоустроено более 250 общественных пространств. В этом году в процессе онлайн-голосования предстоит отобрать еще не менее 90 территорий. Каждая из них будет впоследствии отремонтирована за счет средств нацпроекта. Но попасть в перечень объектов для благоустройства смогут лишь площадки, набравшие наибольшее количество голосов.



