Родители выпускников Хабаровского края сдали экзамен по русскому языку





Хабаровский край присоединился к ежегодной Всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Мероприятие проводится для того, чтобы снизить уровень психологического напряжения у родителей выпускников и ознакомить их со всеми этапами прохождения экзамена. В этом году участники также прошли сокращенный вариант экзамена по русскому языку.

В Краевом центре образования сокращённый вариант работы по русскому языку сдавали 24 участника, среди которых: министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова, председатель Законодательной Думы региона Ирина Зикунова, проректор Тихоокеанского государственного университета Николай Сорокин, а также представители народного совета при губернаторе края, молодёжных объединений, родительских комитетов, общественных советов, средств массовой информации и т.д.

- Акция проходит во всех муниципальных районах. Родителям рассказывают, как организовывается экзамен, к которому ребята готовятся на протяжении всех лет обучения в школе. Пройдя процедуры регистрации, предэкзаменационного контроля, выполнив часть заданий, взрослые смогут поделиться впечатлениями со своими детьми-выпускниками, передать им чувство ответственности, которое испытывали во время написания работы, - отметила министр образования и науки края Виктория Хлебникова.

Участникам акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» отводилось на выполнение работы около получаса. Им были предложены 15 заданий по русскому языку разных типов. Ответив на все вопросы, родители проверили себя по выданным ключам.

- Главным открытием для меня во время экзамена стало то, что он требует, в первую очередь, максимальной концентрации от выпускника. Задания не очень сложные, но к ним нужно относиться с полной серьёзностью. Если ребёнок планомерно готовился к экзамену, будет вникать в постановку каждого вопроса, то проблем у него возникать не должно, - поделилась участница акции Кристина Абузова.

Напомним, всего в 2021 году единый госэкзамен в крае сдадут 6301 человек, 5687 из них - выпускники школ, ещё 614 - выпускники прошлых лет. На экзаменах будут соблюдаться все необходимые меры эпидемиологической безопасности, если того потребует ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории Хабаровского края.



