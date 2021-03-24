Для достройки жилого комплекса «Эдельвейс» в Хабаровске нашли инвестора

Белгородская строительная компания ООО «Подрядчик» заинтересовалась возможностью достройки жилого комплекса «Эдельвейс» в Хабаровске. Специалисты в настоящее время проводят полное обследование зданий для выявления проблем, которые могут препятствовать дальнейшему строительству. Эти работы предполагается завершить в течение нескольких недель.

Как пояснил исполнительный директор ООО «Подрядчик» Борис Соколов, на достройку двух домов по предварительным подсчетам потребуется около 700 млн рублей.

– Сейчас мы проводим обследование возведенных зданий, проблемы там действительно есть, но на сегодняшний день они решаемы. По результатам проверки, и когда будут закончены различные документальные процедуры, мы примем решение о достройке этого жилого комплекса. Сам процесс завершения строительства у нас займет около полутора лет, сказал он.

Общая площадь жилого комплекса, расположенного по ул. Трехгорной в Хабаровске, составляет 24 тыс. квадратных метров. Два 25-этажных здания планировали сдать еще в сентябре 2012 года. Окончательно объект был законсервирован в декабре 2017 года в связи с тем, что застройщик ООО «Востокстройсервис», входящий в холдинг «Грант» признан банкротом. На сегодняшний день разрешения ситуации ждут 18 обманутых дольщиков – 15 физических и 3 юридических лица. По информации застройщика, в случае завершения строительства, физическим лицам будет предложено на выбор либо денежная компенсация, либо жилье в «Эдельвейсе».

– Хочу отметить на этом объекте пример грамотных действий конкурсного управляющего обанкротившейся компании. Он приложил массу сил и нашел инвестора. Также, когда к нам поступило предложение компании о достройке этих двух проблемных домов, мы изучили ее предыдущий опыт. Они уже достроили несколько объектов в других субъектах России, например, в Иркутске и Екатеринбурге и нареканий к ним не было, – рассказал министр строительства Хабаровского края Андрей Чекулаев.

В случае окончательного решения инвестора о достройке, будет снята нагрузка на бюджет Хабаровского края и федеральный Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства – все работы будут завершены за счет компании-застройщика.



