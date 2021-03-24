Координационный центр по органному донорству создадут в Хабаровске

Ход подготовки к возобновлению трансплантации почки в Хабаровском крае на базе "Краевой клинической больницы №1" имени профессора С.И. Сергеева обсудили сегодня на круглом столе с директором "НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. акад. В.И. Шумакова" Минздрава России Сергеем Готье. Количество пациентов, нуждающихся в заместительной почечной терапии, ежегодно растет. Сейчас в крае таких пациентов больше 400 человек. Первую операцию по трансплантации родственного органа планируется провести во втором квартале 2021 года.

На круглом столе присутствовали руководители крупных медицинских организаций края. Участники обсудили возможность начала пересадки различных органов: сердца, почки, роговицы. Пересадка роговицы выполняется в "МНТК "Микрохирургия глаза" им. академика С.Н. Федорова" с 2015 года, но есть сложности с логистикой.

- В крае будет создана отдельная структура – Координационный центр по органному донорству. Его планируется открыть на базе Краевой клинической больницы №2. Это функциональный центр, в него войдут врачи-реаниматологи, неврологи, которые работают в крупных краевых больницах. Уже сейчас сотрудники проходят обучение в ведущих клиниках Москвы, перенимают опыт коллег, - рассказал Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам.

Главный внештатный специалист-трансплантолог Минздрава России Сергей Готье подчеркнул, что успешное развитие трансплантации и донорства в мире являются продуктом взаимодействия медицины общества.

- Общество должно понимать, что оно также ответственно за здоровье своих сограждан. Не только доктор должен прописать лекарство, но и каждый человек должен понимать, что даже после своей естественной смерти может еще помочь нескольким людям прожить дольше, - отметил Сергей Готье.

Как сообщил Юрий Бойченко, министр здравоохранения Хабаровского края, в целях организации запуска трансплантации почки и получения лицензии в "Краевой клинической больницы №1" имени профессора С.И. Сергеева проводится процедура подготовки оснащения лаборатории клинической иммунологии оборудованием и отделения трансплантации.

- Затраты на лечение пациента посредством трансплантации почки в первый год сопоставимы со стоимостью лечения гемодиализом и составляют более 2 млн рублей, но в последующие годы расходы на наблюдение пациента гораздо ниже – 300 тысяч рублей. Но главное: качество жизни и выживаемость пациентов после трансплантации почки значительно выше. Пациент с аллотрансплантатом фактически является здоровым, - рассказал Юрий Бойченко.

Финансовое обеспечение данной программы возможно в рамках выделения субсидии из краевого и федерального бюджетов. По оценке специалистов, требуется около 100 миллионов рублей.

Напомним, сегодня глава региона Михаил Дегтярев провел личную встречу с главным трансплантологом Минздрава России, академиком Сергеем Готье.