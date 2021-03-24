Масштабные сборы в преддверии пожароопасного сезона прошли в Хабаровске

Врио губернатора Хабаровского края, а также главы городов и районов впервые стали участниками методического сбора по подготовке к пожароопасному сезону. Специалисты в области ГО и ЧС делились знаниями, как защитить населенные пункты от огня. Инициатором и организатором сбора стало Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю.

На территории поселка Корфовский Хабаровского района на специально организованных учебных точках Михаила Дегтярева и глав муниципалитетов наглядно познакомили с правилами противопожарного режима в черте населенных пунктов и для территорий, примыкающих к лесным массивам. На примере частного подворья сотрудники Государственного пожарного надзора напомнили требования пожарной безопасности, меры профилактики при подготовке и содержанию домовладения. Показали первичные средства тушения, которые должны быть на участках и дачах.

На другом учебном месте сотрудники лесоохраны обустроили минерализованную полосу. Врио губернатора края и остальным участникам сбора продемонстрировали технику, пожарно-техническое снаряжение и оборудования различных ведомств и предприятий, которые задействуются как для оперативного обнаружения природных пожаров, так и их тушения.

- Для нас очень важно показать главам муниципальных образований превентивные меры и координацию всех сил и средств при ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными, ландшафтными природными пожарами и подготовке к ним. Такое мероприятие в Хабаровском крае проходит впервые. Здесь на площадке собрались абсолютно все главы муниципальных районов и городов нашего края. И на практике посмотрели, как нужно готовить населенные пункты, как в случае уже наступления ЧС проводить заседание чрезвычайных комиссий, комиссий по ликвидации чрезвычайных ситуаций. И как происходит слаженная работа всех служб и краевого, и федерального подчинения. И взаимодействуют все сопутствующие службы, в том числе и медицина катастроф, - отметил Михаил Дегтярев.

Была и практическая часть: показательное реагирование сил и средств авиации МЧС России, Дальневосточной авиабазы охраны лесов, Министерства обороны, пожарных и спасательных формирований МЧС России и краевых подразделений, территориального центра медицины катастроф.

По легенде учений , в 5 км восточнее пос. Корфовский обнаружен ландшафтный пожар общей площадью площади 50 га, фронт огня двигался в направлении населенного пункта.

Для разведки очага пожара и его тушения в природной среде и на территории условного населенного пункта задействовали: вертолёт Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, парашютно-десантные группы Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и Дальневосточной авиабазы охраны лесов, лесопожарное формирование Хабаровского филиала «Оборонлес» Министерства обороны РФ, Специализированной пожарно-спасательной части и 21-го пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы, 8 и 48 пожарные части 1 отряда противопожарной службы Хабаровского края, специализированный пожарный поезд станции Хабаровск-2.

- При наступлении чрезвычайной ситуации никакой неразберихи в Хабаровском крае не будет. Ну а для глав районов и городов нужно показать, потренироваться и в том числе обратить внимание на их обязанность. Что сегодня было сделано на всех учебных местах во время нашей тренировки. От того, как должно быть оборудовано домовладение любого населенного пункта, до того, как перекрываются дороги в лесах. И кто за это отвечает. Мы разобрали все по полочкам, отработали и к пожароопасному сезону готовы, - подвел итоги сбора врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев.



