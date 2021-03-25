Реализация уникального проекта «Народы Амура» пройдет поэтапно

Завершилась зимняя киноэкспедиция "Народы Амура", которая была организованна для представителей федерального проекта "Земля людей". В течение двух недель съемочная команда телеканала "Культура" собирала материал для фильма о жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Накануне представители федерального проекта рассказали о проделанной работе.

Этнографическая экспедиция в Нанайским и им. Лазо районы проходила с 9 марта. Инициатором данного проекта выступил Международный Шуховский фонд при поддержке Фонда Президентских грантов. Главной задачей экспедиции является сбор нематериального культурного наследия народов, проживающих в бассейне реки Амур. В первую очередь речь идёт об этносах, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока – это нанайцы, негидальцы, удэге и ульчи.

- В Хабаровском крае проживают представители восьми коренных малочисленных народов. Поэтому данный проект по распространению информации об истории, культуре как никогда актуален. Ведь только так, фиксируя в режиме реального времени уникальный образ жизни коренных малочисленных народов - обряды, обычаи, повседневный быт – можно запечатлеть для потомков культуру и традиции народов России во всём их этнографическом многообразии, - отметила заведующая отделом традиционной культуры КНОТОК Надежда Кимонко.

Планируется, что реализация проекта «Народы Амура» будет проходить в два этапа. Сейчас состоялась зимняя экспедиция, а летом будет ещё одна поездка. Результатом этих экспедиций должен стать богатейший медиаконтент, рассчитанный на самую широкую аудиторию. Это документальные фильмы, которые будут показаны в эфире телеканала «Культура» и размещены на его YouTube-канале. Кроме этого запланированы интервью с учёными-этнографами и яркими представителями исследуемых этносов а также видеозарисовки, посвящённые культурному наследию народов Амура. Это будут записи обрядов, музыки, исполнения песен, сказок, легенд и пр.

- За три года мы сняли 32 фильма, и ни один из них не был постановочным, так же и в Хабаровском крае. Мы благодарны министерству культуры Хабаровского края за поддержку, оказание содействия. На протяжении двух недель съёмок нам помогала Надежда Кимонко, она обладает уникальными знаниями о коренных малочисленных народах и с лёгкостью общается с ними, понимает их, - рассказала продюсер и автор цикла «Земля людей» Анна Коряковцева.

Собранные видео- и текстовые материалы будут опубликованы на сайтах www.shuhovfond.org и www.kmns.ru.





Отметим, министерство культуры края взаимодействует с коренными малочисленными народами Севера и организует различные мероприятия в учреждениях культуры. Гродековский музей в этом году реализует проект по популяризации культурных традиций коренных малочисленных народов, ведётся ремонт в залах этнографической экспозиции. В фонде Дальневосточной государственной научной библиотеки собрано более двух тысяч экземпляров книг на национальных языках.



