Дальневосточные игры боевых искусств проходят в Хабаровске





Дальневосточные игры боевых искусств начались в Хабаровске. Соревнования будут проходить в течение трёх дней. Сегодня и завтра 1,5 тысячи участников со всего Дальнего Востока определят сильнейших в 13 видах боевых искусств. Состязания пройдут одновременно на 9 площадках универсального спортивного комплекса.

В торжественной церемонии открытия принял участие министр физической культуры и спорта Дмитрий Чикунов.

- Хабаровский край – спортивная столица Дальнего Востока. Соревнования такого уровня с таким количеством участников проводит только наш регион. Да, этот фестиваль не чемпионат мира, но он собрал 1,5 тысячи участников со всего Дальнего Востока. Проведение такого статусного мероприятия – это популяризация спорта, привлечение детей в спортивные залы. Это интересно и нужно жителям Хабаровского края, - отметил Дмитрий Чикунов.

На турнире представлены боевые искусства, не являющихся олимпийскими видами спорта. Это рукопашный бой, всестилевое каратэ, джиу-джитсу, кикбоксинг, айкидо, киокусинкай, ушу, кендо и другие.

В субботу, 27 марта в 16 часов в универсальном краевом спортивном комплексе пройдут гала-финалы с участием лучших представителей боевых искусств.

Напомним, что первые Дальневосточные игры боевых искусств прошли в Хабаровском крае в мае 2016 года.



