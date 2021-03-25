Памятник Хабарову может обрушиться на головы туристов

Памятник первопроходцу трескается и грозит обрушиться оземь

«Некрасивый у вас город, - как-то заявил мне в доинтернетную эпоху проводник проезжающего мимо Хабаровска поезда. - Была у нас короткая стоянка. Решил прогуляться, посмотреть город. Посмотрел. Некрасивая центральная улица и люди злые». На мой вопрос, где именно гулял железнодорожник, тот ответил, что по улице Ухтомского…

Перепутал стороны и вышел за вокзалом, в общем. Позже, во время очередного посещения, обслуживатель вагонов все же выбрал правильный путь. Город его на сей раз восхитил. Даже запечатлел на тогда еще допотопную и маломегабайтную телефонную камеру памятник Хабарову. Очень уж проводнику понравился брутальный и суровый смотрящий вдаль первопроходец.

Собственно, у многих приезжих знакомство с городом начинается именно с этого монумента. Как правило, сначала фотографируются именно с ним, а только потом на фоне железнодорожного вокзала.

Однако теперь «каменный встречающий» грозит свалиться на головы туристов. Всему виной достаточно широкие трещины на постаменте. Спереди они не так видны, однако со стороны бульвара не заметить их можно только со зрением, приближающимся к нулевому…

Время нещадно даже к таким прочным материалам, как бетон. А вкупе с подвижной почвой и суровым дальневосточным климатом все может рассыпаться в труху буквально за несколько десятилетий. В принципе, каверны на памятнике Хабарова не являются из ряда вон выходящим. По словам краеведа Анатолия Жукова, монумент стал трескаться еще в 70-х годах.

«Однако за памятником следили, периодически делали косметический ремонт, - рассказывает историк. - Самое тяжелое время настало в начале 90-х годов, когда о памятнике вообще забыли».

Возможно, сейчас изваяние переживает аналогичный период забвения со стороны тех, кто должен следить за его техническим состоянием. Последний раз скульптуру реставрировали в 2008 году, к 150-летию основания Хабаровска.

«С того момента прошло немало времени, - говорит заместитель председателя хабаровского краевого отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Людмила Ишаева. – Появились трещины, сзади крупная, спереди меньше. Памятник придавил переднюю сторону, и в трещины стала попадать влага, которая начала интенсивнее «разрывать» бетон. Если внутри постамента нет стержней и, соответственно, памятник укреплен только на бетоне, это чревато проблемами».

Требуется создать специальную комиссию, в состав которой должны войти архитекторы, художники и прочие специалисты, считает Ишаева. А там уже какой вывод сделает «консилиум»: реставрировать монумент или обойтись ремонтом.

Предложение о создании комиссии общественник направила мэру города и в управление государственной охраны объектов культурного наследия правительства Хабаровского края.

Андрей Канев