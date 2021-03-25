В Хабаровск возвращается старый тренер «СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев

Эту новость врио губернатора Михаил Дегтярев объявил на встрече в раздевалке с членами хоккейной команды, которая в регулярном чемпионате сезона 2020-2021 гг. завоевала третье место.

Как прокомментировал кто-то из команды в ходе беседы: «Серебро проигрывают, а вот за бронзу приходится побороться». А могли бы подняться и выше, как это было при Юрьеве. Именно в его бытность тренером «СКА-Нефтяник» три раза завоевал чемпионство России, 4 раза добился Кубка России и 3 раза - Суперкубка России. В придачу команда стала пятикратным серебряным и 13 раз бронзовым призером страны. Итого в медальном зачете 22 призовых места - третий результат в стране за все годы. И это все наша команда «СКА-Нефтяник»!

Увы, в этом сезоне, видимо, звезды не так сложились: и скамейка запасных оказалась короткой; и постоянные, пусть и не очень существенные травмы преследовали игроков; множество перелетов наложилось на хроническую усталость. И, как чисто по-человечески заметил Михаил Дегтярев, судейство временами было сильно предвзятым. А может, виной всему тренерская чехарда, что сложилась в последние годы?

С Михаилом Юрьевым контракт не продлили еще при прежнем губернаторе - весной 2020 года. Вместо него привлекли Михаила Свешникова, который покинул Хабаровск «по семейным обстоятельствам» перед самым началом сезона. Пришедший на смену Ильяс Хандаев не смог сплотить команду и оставил «СКА-Нефтяник» еще до окончания чемпионата. Обязанности наставника исполнял Олег Андрющенко.

«Я практически ничего не привнес нового в команду. Нужно было объединить ребят, настроить на победу в последней серии. У «СКА-Нефтяника» был очень тяжелый сезон, но, не смотря на это, бронзу все же добыли», - отметил и.о. главного тренера команды Олег Андрющенко.

Стоит прислушаться и к мнению болельщиков: «С одной стороны, от той команды, которую строил тренер Юрьев, не осталось ничего. Есть надежда, что его возвращение вернет команде ее победный облик. С нынешней ротацией за победу нереально бороться».

«Михаил Юрьев высококлассный специалист, его знают и уважают в городе. При поиске наставника для команды учитывали мнение болельщиков. Многие фанаты высказались в пользу именно Юрьева. Мы сделали предложение, и Михаил Юрьевич согласился», - объявил врио губернатора Михаил Дегтярев.

Впереди много работы - команду «СКА-Нефтяник» «золотого состава» Михаил Юрьев не за один сезон выстраивал. «Назначение Михаила Юрьева тренером - амбициозная заявка на борьбу за золото чемпионата в следующем сезоне», - рассказал капитан команды Василий Грановский.

В этом сезоне лучшим снайпером суперлиги стал Павел Рязанцев: «Вообще, это приятный бонус - быть лучшим снайпером чемпионата. Об этом каждый нападающий мечтает. В этом сезоне мне удалось достигнуть успеха. И я счастлив».

Пока врио губернатора общался с командой, на льду «Ерофей-Арены» проводила тренировку молодежь. До мастерства старших товарищей юниорам еще катать да катать. Но задора и лихости у них не отнять. «Ребята, спасибо вам за игру, за самоотдачу и настоящую любовь к русскому хоккею. Наша молодежь учится, равняясь на вас», - на прощание Михаил Дегтярев поблагодарил спортсменов «СКА-Нефтяника».

После тяжелого сезона у команды будет несколько дней, чтобы отдохнуть. Затем начнутся тренировки для восстановления физических кондиций, а в апреле - отпуск. Его хоккеисты проведут со своими семьями, с родными и близкими. Теперь бы стабильного финансирования, и опять «золото» будет нашим! Оле-оле-оле!

Эдуард Попов

Михаил Юрьевич Юрьев - советский и российский игрок в хоккей с мячом, тренер, мастер спорта СССР международного класса (1991) родился 13 января 1967 года в Новосибирске. Воспитанник новосибирского «Сибсельмаша». Выступал за клуб до 1995 года, был капитаном. После победного сезона 1994/95 перешел в шведский «Юсдаль», но в марте следующего года вернулся в «Сибсельмаш». В 1998 году перешел в «Кузбасс», но из-за серьезной травмы вынужден был в 32 года завершить профессиональную карьеру и перейти на тренерскую работу.

Работал помощником Сергея Мяуса в молодежной сборной России, выигравшей чемпионат мира 2011 года. 23 августа 2012 года назначен главным тренером сборной России. C августа 2012 года по февраль 2015 года, а также с мая 2017 года по май 2019 года - главный тренер сборной России по хоккею с мячом. С октября 2011 года по март 2020 года - главный тренер ХК «СКА-Нефтяник» (Хабаровск).

Достижения как тренера: чемпион России 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20; бронзовый призер чемпионата России 2015/16; обладатель Кубка России 2014, 2016, 2017, 2018; финалист Кубка России 2015; обладатель Суперкубка России 2015, 2017 (весна), 2019, 2020; финалист Суперкубка России 2017 (осень); финалист Кубка мира 2019; обладатель Кубка губернатора Хабаровского края 2019; бронзовый призер чемпионата России по ринк-бенди 1999; чемпион мира 2013, 2014, 2018, 2019; победитель турнира четырех наций 2017; серебряный призер турнира четырёх наций 2018.