Мнение: Жители Аяно-Майского района отстояли землю и бедность

В Аяно-Майском районе прошел местный референдум, на котором жителям предстояло ответить на один вопрос: одобряют ли они строительство в их районе крупнейшего в мире завода по производству метанола. 90,22% проголосовали против реализации проекта «Аянский газохимический парк».

Участие в голосовании приняло 59,09% зарегистрированных избирателей. Отметим, что плебисцит является уникальным событием в истории Хабаровского края – подобного раньше не было.

Хотя сторонники экологии празднуют сейчас победу, хочется сказать пару слов. О развитии Дальнего Востока говорят много и часто. И вот, наконец, пришел инвестор. Причем в один из самых отдаленных и малонаселенных районов Хабаровского края. Захотел организовать производство.

А завод (особенно крупный) – это и налоги в бюджет, и создание рабочих мест, и удержание молодежи от переезда в другие регионы России. В довесок еще и неслабая социалка вроде строительства школ либо ремонта лечебных учреждений.

Получается, что за огромное количество лет в Аяно-Майском районе наконец-то появился крупный инвестор. И что с ним делают? Тут же «пинают» обратно. Загаживать, дескать, территорию будет.

Но ведь любое производство – это всегда отходы! Дело здесь отнюдь не в ущербе экологии, а в обязанности минимально предотвратить ее загрязнение. Там бы, в рамках общественного мониторинга, и пригодилась бы активность жителей Аяно-Майского района. Ну а пока придется опять балаболить о развитии Дальнего Востока и удивляться, почему к нам не идет инвестор.

Игорь Свинников