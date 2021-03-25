Хабаровчан лишают льгот за пользование землей?

С льготников хотят взымать полную плату за пользование муниципальной землей под гаражами

Это уже становится некоей традиций – весной тут и там происходит эскалация. Вот и в этом году обострились отношения администрации Кировского района Хабаровска и ряда пенсионеров, которые имеют несчастье пользоваться некапитальными гаражами на территории муниципального образования.

Пенсионер Владимир Ощепков, полковник в отставке, с лета 2013 года до осени 2020 года строго по закону пользовался гаражом, установленным в Кировском районе. Пока его не огорошили: «В октябре мне прислали подозрительную платежку, у меня шок - задолженность в сумме 11000 рублей! По гаражу у меня льгота 100%». По мнению экс-полковника, администрация Кировского района умышленно лишает не только его, но и сотни пожилых граждан подобной льготы.

Сначала пенсионер пытался найти правду и справедливость на районном уровне. Но как тот Коля Остен-Бакен, что не добился любви польской красавицы Инги Зайонц, так и Владимир Ощепков не нашел понимания с администрацией. И вышел на более высокие сферы, обратившись за помощью в ноябре 2020 года к депутату городской думы Евгению Плетневу. Депутат направил запрос в администрацию Кировского района.

На что чиновники с достоинством и честью парировали, не отрицая очевидного: «… составлен акт №3914, подтверждающий факт использования земельного участка под некапитальный гараж. Акт не является правоустанавливающим и (или) правоудостоверяющим документом на земельный участок, каких-либо прав на земельный участок не порождает. Акт подтверждает факт использования земельного участка».

И дают разъяснение, что сам пенсионер не прав: «Однако в связи с изменениями в ЗК РФ, ранее действующий до 01.03.2015 нормативно-правовой акт, определяющий порядок предоставления земельных участков, не связанных со строительством, утратил силу. Таким образом, право на льготу по арендной плате за использование земельных участков имеют только арендаторы, использующие земельные участки по договору аренды».

Получается, что акт и договор - это разные документы? Но тогда почему в платежке, пришедшей на имя Ощепкова, в графе «назначение платежа» написано черным по белому: «Аренда земли по дог. №3914 от 06.11.2013»? Когда платить - то договор, как убрать льготу - так акт?

Пенсионера Ощепкова такой ответ не удовлетворил, и в 2021 году он обратился к главе региона Михаилу Дегтяреву: «Просим Вас лично вмешаться в решение данной проблемы, вернуть людям льготы, восстановить закон. Наш жизненный опыт «общения» с местными чиновниками убеждает - без Вашей личной помощи нам не обойтись».

Решил, что и обращение к депутату Законодательной думы Хабаровского края Ивану Крюкову будет не лишним: «Просим Вас обратиться к председателю думы Зикуновой И.В. и вынести на обсуждение данную проблему, результатом которого должно быть (для ответа льготникам) постановление о том, есть или нет льготы по постановлению №370-п. Просим Вас также обратиться к заместителю председателя правительства края по социальным вопросам Никонову Е.Л. лично вмешаться в решение данной проблемы, вернуть людям льготы, восстановить закон».

Минуточку, но подобная ситуация в Кировском районе вроде бы уже была! И в ноябре 2018 года представители всех комитетов по управлению районами Хабаровска на совещании пришли к единому мнению о предоставлении льготы, несмотря на некоторые правовые коллизии. Ах да, с тех пор и экономическая ситуация ухудшилась, и ковидла злая по миру прошлась, да и власть в городе поменялась. Опять бег по кругу по одним и тем же граблям - вторая часть «марлезонского балета»? Заинтересованных лиц просим не беспокоиться: в распоряжении редакции есть копии ВСЕХ цитируемых в заметке документов.

Эдуард Попов