Хабаровский врач: «Не делать вакцинацию просто глупо!»

Разговор с Натальей Александровной Болоняевой - главным врачом консультативно-диагностического центра «Вивея», кандидатом медицинских наук, заслуженным врачом РФ

- Наталья Александровна, вы сами-то болели коронавирусом?

- Болела.

- В тяжелой форме или в легкой?

- В легкой. Потому что я, как человек, который хочет быть здоровым, заранее принимала все меры, чтобы в случае встречи с инфекцией перенести ее нормально.

- Про меры можно подробнее?

- Постаралась сделать сбалансированным питание, чтобы не было лишнего веса, чтобы был хороший уровень сахара в крови, холестерина, витамина D. У меня в организме не было дефицита витаминов, гормонов и т.д.

- Вы когда заболели?

- В октябре. Тогда в октябре, ноябре, декабре был самый большой поток больных пациентов. Избежать контактов было невозможно. И хотя соблюдала все меры предосторожности, вирус ко мне прилетел. При первых же симптомах я ушла на самоизоляцию.

- Лечилась дома?

- Дома. Принимала все рекомендованные препараты, пила много воды, ела сало. Так как я сама врач, то знала что нужно организму.

- Вы хотите сказать, что есть некая разница между тем, что рекомендуется и что нужно?

- Не разница, а совмещение. Понимаете, есть врачи, которые строго придерживаются только медицинских стандартов. Я же отношусь к тем врачам, которые делают все, чтобы быть здоровыми. То есть даже то, что выходит за пределы наших медицинских стандартов. Например, что рекомендуется китайской или корейской медициной? Что дают наши народные средства?

- Кстати, про сало. Оно к какому медицинскому стандарту относится?

- К народному! В официальных рекомендациях его нет. Но россияне испокон используют его в качестве лечебного средства при заболеваниях легких. Нельзя игнорировать и пользу местных трав. Я это все использую. И отношусь к этому с глубоким пониманием, так как народные средства в комплексе с официальной медициной имеют большую силу. Они помогают организму быстрее преодолеть болезнь, помогают лучше восстановиться.

- А теперь про реабилитацию после болезни.

- Очень важный вопрос! Нынче мне самой пришлось лечить многих коронавирусных больных и наблюдать их реакцию. Вначале им страшно, в разгар болезни еще страшнее. (Кстати, молодцы наши хабаровские врачи - они вытягивали очень тяжелых пациентов.) А когда выписываются из больницы - просто счастье! И мало кто помнит про реабилитацию.

- Почему она важна?

- Потому что надо восстанавливать пораженную легочную ткань, сердце, суставы и прочее, а еще лечить последствия. Есть особенность: коронавирус бьет по самым больным местам. После этой инфекции могут возникнуть самые разные обострения даже тех болезней, которые много лет человека не беспокоили, а тут вдруг просыпаются.

- И что, опять идти к врачам?

- Расскажу о том, что делаем мы, хотя никто от нас этого и не требует. Мы предлагаем постковидным пациентам пройти обследование в Центре здоровья, который расположен напротив «Вивеи» на улице Запарина, 88. Он рассчитан на тех людей, которые не больны, но хотят обследоваться и обнаружить скрытые болячки или предрасположенность к ним. Центр здоровья как раз и делает такой скрининг. Он действует уже десять лет. Ежегодно через него проходит в пределах 25 тысяч человек. Но чем он особенно актуален сейчас? Например, доктор обнаруживает, что после коронавируса у человека повышен сахар. Значит, на него надо обратить пристальное внимание. Может, через какое-то время он придет в норму. Но ведь может перейти и в сахарный диабет. И мы делаем все, чтобы возможные постковидные заболевания предупредить или предотвратить.

- В Центр здоровья требуется направление?

- Не требуется. Туда может прийти любой житель не только Хабаровского края, но и любой россиянин, имеющий полис обязательного медицинского страхования.

- И что там можно проверить?

- Проверяется сахар, холестерин, индекс массы тела. Причем есть современный аппарат, который выявляет содержимое жира, мышц, костной ткани, воды, к примеру, в руке, в ноге, в туловище. Если у человека руки и ноги тонкие, а в области туловища большое количество жира, значит, есть риск сердечно-сосудистых заболеваний в будущем. И это надо исправлять. Есть интересный плече-лопаточный индекс, который позволяет выявить физический возраст человека по эластичности сосудов. Возраст не по паспорту, а на сколько лет изношен организм.

- Например.

- Например, пришла женщина, которая вся в работе, в семье, в хозяйстве, в бесконечных заботах. Ей 52 года, а обследование ставит состояние ее организма далеко за 60. То есть ей грозит преждевременная смерть. После объяснения доктора она начинает принимать меры и через год индекс показывает, что ее возраст всего на 48 лет. То есть человек реально занялся собой.

Помимо этого там есть дыхательный тест, который очень важен для людей, перенесших коронавирусную инфекцию.

Но самое главное: если у постковидного пациента впервые выявляется некая проблема, то врачи его не бросают, направляют в «Вивею», где с человеком работают узкие специалисты, проводят дополнительные исследования и рекомендуют лечение, которое нивелирует его проблему.

- Часто говорят о процентах поражения легких. Что делать в таких случаях после болезни?

- Преодолевать! Если было поражение первой стадии (до 25 процентов), оно рассасывается. У большинства приходящих на контрольное обследование изменений в легких не обнаруживается. Таких примерно 90 процентов.

Если процент поражения легких больше, то могут формироваться фиброзные изменения как остаточные явления после инфекции. Они могут быть и после обычной пневмонии. И здесь важно не допустить их перехода в хроническую легочно-сердечную недостаточность.

- То есть надо идти к врачу?

- Обязательно!

- Но не все любят ходить к врачам…

- Это право человека. Но я считаю, что врач даст более реальные рекомендации, чем, скажем, тот же Интернет. Безусловно, там много полезной информации, но и фейков предостаточно, которые могут навредить. Особенно советы по упражнениям - к ним надо весьма настороженно относиться.

- Что еще нужно знать по реабилитации?

- Для постковидных больных желательны еще и методы физической реабилитации. Опять же в Центре здоровья есть кабинет лечебной физкультуры, где все показывает и рассказывает врач высшей категории. По его рекомендации можно заняться и плаванием.

- Мы прожили уже больше года под всяческими коронавирусными угрозами. Можно как-то оценить общее состояние бывших больных?

- Я могу сказать, что примерно 90 процентов пациентов нашей клиники, перенесших коронавирусную болезнь, имеют те или иные побочные симптомы. Если разложить эти симптомы, то процентов пять бывших больных требуют и врачебной помощи, и госпитализации, то есть активных мер. Они еще не вышли полностью из этой инфекции. Следующие 15-20 процентов - это люди, у которых обострились старые процессы. Остальные - это те, которые к врачу не пойдут. Но у кого-то из них ухудшился сон, снизился или повысился аппетит, появилось плохое настроение, немотивированная слабость и т.д.

- Значит, надо отсыпаться, гулять на солнышке, дышать свежим воздухом, идти в театр… То есть самому набираться жизненной энергии?

- Замечательно сказано! Как врач прописываю рецепт: получайте удовольствие от жизни в любой форме!

- Для тех, кто не болел, нужна вакцинация?

- Нужна. И вакцинация идет активными темпами.

- А записаться в «Вивею» через Госуслуги проблемно. Может, перебои с вакциной?

- Это какое-то недоразумение. Рассказываю: на сайте Госуслуг выдается определенное количество мест. А дальше мы записываем желающих, что называется, ручным способом. Может, поэтому возникают заминки? По нашему телефону 451-111 можно спокойно записаться. Мы, наоборот, ждем людей! Вакцины достаточно. И мы никому не отказываем, даже если человек приходит к нам без записи, он проходит в порядке живой очереди. А тех, кто приходит на повторную вакцинацию, уже больше пяти тысяч. Я хочу сказать, чтобы все знали: вакцина переносится очень хорошо!

Не делать вакцинацию просто глупо! Объясняю - почему. Вакцина «Спутник V» хорошая, современная, дает высокий уровень иммунных тел, здорово помогает людям.

- Однако некоторые боятся…

- В Интернете огромное количество фейков про вакцину, что мне и противно, и обидно! Чего только не услышишь…

- Так ведь и некоторые врачи подогревают ситуацию, говоря о соотношении вреда и пользы - 50 х 50. И это очень устойчивое отношение. Как выйти из такого непродуктивного равновесия? Может, с кем-то посоветоваться?

- Говорю сугубо свое мнение. Когда я болела, прививок еще не было. Переболела вроде бы легко. Но после болезни насчитала у себя двенадцать побочных симптомов, которых у меня не было, но которые появились. Двенадцать! Будь вакцинация в октябре, я бы первой побежала на прививку.

Второй момент. Люди, которые переболели, особенно те, кто прошли через стационар, задолбали вопросами: можно ли делать вакцинацию? Понимаете, кто не болел, тот не понимает, насколько тяжела коронавирусная инфекция. А кто перенес этот ужас, тот боится заболеть второй раз. Они-то как раз прочувствовали и понимают, насколько это тяжело, насколько страшно и насколько важно сделать прививку, чтобы чувствовать себя защищенным.

Третий момент. Посмотрите нашу краевую статистику. Количество заболевших уменьшилось в разы. А количество умерших не уменьшается.

- Их немного: один-два в день, но стабильно.

- Когда ты как врач идешь к своим знакомым, которые хоронят своих родителей, и понимаешь, что они могли защитить стариков, сделав им прививку, а сейчас горько рыдают… У меня нет слов!

Многие пожилые люди очень боялись коронавирусной инфекции и сидели, как рекомендовалось, дома. Психологически совмещение страха и одиночества чрезвычайно угнетает. А сейчас, когда они приходят на прививку, я вижу их просто счастливые глаза. У них уходит страх!

Приведу вам примеры известных в городе людей, думаю, они на меня не обидятся. Зинаида Васильевна Сиротина сделала прививку. Она настаивала на вакцинации. Ей надоело сидеть дома, она хочет работать. Ей надоело бояться! Анатолий Борисович Островский тоже сделал прививку. Он так сказал: всё, теперь я заживу!

- А как же наличие хронических и опасных болезней у пожилых? Оно разве совместимо с прививкой?

- А вы думаете, что у них, которым уже за восемьдесят лет, нет букета всяких болячек? Есть. Но одно другому не помешает. Наоборот, защитит!

- Ну, так это наши знаменитые доктора, профессура…

- Да, это люди, которые понимают, что такое вакцинация. Это люди, которые общаются с медицинской общественностью всего мира и знают самые разные мнения. А медики всего мира просто завидуют возможностям России, которая без авралов и срывов спокойно делает своему народу вакцинацию.

- Зависть на телеэкране - это одно, а вот когда сам прочувствуешь зависть, то становится убедительнее.

- Лично ко мне обращались уже многие соотечественники, живущие за рубежом, которые хотят сделать прививку именно нашей вакциной. Звонили из Израиля и Южной Кореи: как сделать? Они готовы приехать. У меня были граждане Японии, которые интересовались нашей вакциной. Они даже пошли в прививочный кабинет, посмотрели флаконы и процедуру. Мои родственники, бывшие в командировке в Арабских Эмиратах, сначала говорили, что никогда не будут вакцинироваться. Но, приехав в Москву, в первый же день сделали прививку.

То есть до людей постепенно доходит, что наша вакцина - самая лучшая. Я уверенно говорю: самая лучшая! Хотя у нее иногда бывают симптомы - немного поднимется температура, поболит голова или покрутит суставы. Это нормальная реакция. А в общем переносимость очень хорошая.

- Напомним порядок действий, если появится желание сделать прививку.

- Если не болел, то делаешь прививку. Если переболел, то определяешь наличие антител. Если их нет, то делаешь прививку, а если их достаточно, то прививку не делаешь.

- Надо ли проверять наличие антител после прививки? И когда можно проверить?

- Не хочешь - не проверяй. Хочешь - можешь проверить после второй прививки через 21 день и далее.

- Можно проверить наличие антител в «Вивее»? Это платная процедура?

- Можно в «Вивее». Роспотребнадзор дал нам возможность проверять наличие антител. Пациент платит только за пробирки и за доставку - это в пределах 300 рублей. А вся процедура, которая стоила 1500 рублей, сейчас бесплатная. То есть человек до или после вакцинации может сделать тест на наличие антител. Записываться не надо. Приходишь и говоришь: я после коронавирусной болезни (или после вакцинации) хочу сделать тест.

- Но может быть так, что человек переболел, а антител у него нет?

- Так может быть. Антитела имеют особенность уходить. Но если у него хорошие показатели по антителам, то ему вакцинироваться не надо. Если антител нет, то прививку все-таки надо сделать.

- Какие показатели считаются хорошими?

- Если показатели выше пяти, то это нормально. Если ниже пяти, то желательно сделать прививку. Например, если человек переболел еще прошлой весной, а у него показатель по антителам составляет 15, то зачем ему прививка? Есть люди, которые переболели нынче осенью, а показатели по антителам отрицательные, значит, они в зоне риска.

- Прийти к вам на вакцинацию может кто угодно?

- Любой житель России, имеющий медицинский страховой полис.

- Есть вакцина первая и вторая, но некоторые хотят дождаться третью. Есть смысл?

- Первую вакцину «Спутник V», или «Гам-КОВИД-Вак», мы начали прививать с ноября прошлого года. Она хорошо работает. Она наиболее распространена в нашей стране, потому что налажено ее производство. Ее действие - два года. Ее мы активно используем. И у меня, как у медицинского работника и организатора, претензий к ней никаких нет.

Еще мы ждем упрощенную версию под названием «Спутник Лайт». Это однокомпонентный препарат, он требует только одну прививку. И его действие - на 3-4 месяца.

Первую небольшую партию второй вакцины «ЭпиВакКорона» мы получили в декабре, использовали, других поставок ее пока нет. Она тоже дает хорошую защиту. Но говорят, что защита в пределах года.

Третьей вакцины у нас пока нет. Она сделана по старой российской технологии. Кстати, китайская вакцина сделана по такой же технологии. Но эффективность китайской вакцины называют в пределах 50 процентов. Нашей - от 90 до 96 процентов.

Есть ли смысл ждать третью вакцину? У нас как говорят: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Друзья мои, идет третья волна коронавируса! Посмотрите, что делается в Европе - закрывается все, не хватает мест в госпиталях, не хватает вакцины. Больше того: идут британский, южноафриканский, бразильский штаммы, которые не изучены. И люди, которые один раз переболели, могут заболеть повторно. Надеетесь, что третья волна не придет к нам? Думайте сами.

- Можно ли заболеть коронавирусной инфекцией от прививки?

- От вакцинации заболеть коронавирусной инфекцией невозможно. Но если будет контакт с больным, то заразиться от него можно. Однако болезнь будет проходить намного легче. Даже если была привита только первая доза. Мы уже видели такие единичные случаи на практике. А если привиты две дозы, то риск заболеть будет сведен до минимума.

Сейчас самое удачное время для прививки, потому что минимальное количество заболевших.

- Кому нежелательно делать прививки?

- Первая категория - дети и молодежь до 18 лет. Вторая - беременные и кормящие женщины. Им вакцинация пока не рекомендуется. Следующая категория - онкобольные накануне серьезной операции или которые проходят курс химио- или лучевой терапии. Следует подождать с вакцинацией тем, у кого есть какое-то обострение болезни. Допустим, была небольшая простуда и прошла, то лучше подождать недели две. Если была инфекция с температурой, то пусть пройдет месяц.

- А если онкобольной на таблетках - ему можно? И какой врач это решит?

- Лучше посоветоваться с тем врачом, который ведет этого больного. Но в принципе может решить и терапевт. Однако я считаю, что именно этим людям надо вакцинироваться, поскольку у них заболевание протекает тяжело. Стоит ли подвергать себя лишнему риску? Вакцинация не даст обострения онкологии. А вот если непривитый человек подхватит коронавирус, то онкология покажет себя во всей красе.

И, к сожалению (я не могу об этом не сказать!), некоторые врачи, которые не удосужились даже прочитать инструкцию по вакцине, просто тупо не рекомендуют прививки. Я считаю, такие врачи - преступники!

- Какие проблемы выявила коронавирусная эпопея?

- Выявилось очень много проблем! Первая - нехватка врачей-инфекционистов. Даже в «Вивее» не было в штате врача-инфекциониста, был только приходящий консультант, поскольку таких больных было мало.

Вторая проблема, о которой пока никто не говорит, но я скажу. Мы превратили врачей в узких специалистов, которые глубоко знают свое направление - и только. А сейчас, когда случилась эта эпопея, пришлось всем врачам принимать участие в лечении коронавирусных больных. И когда говорят, что они стали грамотно лечить, я прошу сделать паузу. Не может никакой врач так быстро переквалифицироваться! Мое мнение: для этого требуется время. Требуется перестройка психологии мышления. Требуется своевременная переподготовка до объявления «военных действий». Искусство врачевания состоит не только в четком выполнении протокола, а в том, что врач не боится пациента, что он может оценить его состояние в комплексе и так же лечить.

Третье. Эпопея показала, насколько неповоротлива была вся система нашего здравоохранения. Когда мы не могли заказать нужную аппаратуру, потому что нужно было проходить наши законодательные условия трехмесячных конкурсов по закупкам. Это уже потом стали в процессе менять отношения. Хорошо, что наше правительство в лице Михаила Владимировича Мишустина давало нужные своевременные распоряжения. Но на это тоже уходило время. А поначалу все же была раскачка.

Четвертое. И плохо, и хорошо, что за это время вышло десять версий протоколов диагностики и лечения коронавирусных больных. Понятно, что нарабатывался опыт, менялись схемы применения лекарств. Но за этим стоял страх сделать не то что надо, и опять же - потеря времени. Для врачей это было очень непростое время преодоления даже чисто психологических барьеров. А вспомните время, когда не хватало элементарных масок и защитных костюмов…

Коронавирусная инфекция нанесла страшный урон не только больным, но и медицинским работникам - многие ведь переболели и даже погибли…

- А что делать, чтобы хоть в какой-то мере избежать повторения «военных действий»?

- Учить! Надо учить терапевтов и других врачей вторым профессиям. Надо проводить городские, районные и даже краевые совместные учения по типу военных. Я так думаю.

- Как проявило себя наше министерство здравоохранения, где уже, что называется, «на марше» сменилось руководство?

- Наш новый министр Евгений Леонидович Никонов сходу попал в тяжелейшую обстановку, когда «с колес» проходило переоборудование отделений для приема ковидных больных, случались перебои с лекарствами и т.д. Он реально сделал невозможное. Он с нами не церемонился. Давал приказ, мы хватались за голову, но делали. Мы все работали в этой ситуации как в военное время.

Я хочу сказать большое спасибо всем сотрудникам «Вивеи», ни один из которых не ныл, не отказывался от работы. Хотя бывали ситуации, когда до восьмидесяти сотрудников «Вивеи» сами лечились от коронавируса. А в это время остальные брали их нагрузку на себя - света белого не видели, но надо было работать. Я сама принимала коронавирусных больных, ходила к больным на дом, делала уколы… Жизнь есть жизнь.

- Чем закончим разговор?

- Я вас убедила? Будете делать вакцинацию?

- Спасибо, убедила. Но вакцинацию я уже сделала.

Раиса Целобанова