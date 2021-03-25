X-files: Приворот на смерть и проклятие Кеннеди

Одна женщина, узнав, что я готовлю статью о проклятии, поведала мне свою историю.

«Мне рассыпали мусор вдоль порога, принесли сушеный лук. Я взяла, дура, да и попробовала. Болела 25 лет…»

У женщины случился приступ с сильными болями в животе. Пришлось вызвать «Скорую помощь», которая увезла ее в больницу. Только через час все прошло. Однако врач рассказала ей неприятную новость.

«Очень набожная доктор сказала, что мне сделали [приворот] на смерть. И все должно пройти только через 25 лет. Это случилось в Москве. А что говорить о деревенской магии!»

Другая женщина также столкнулась с неизведанным. Завистница наложила на нее приворот на смерть. Женщина стала чахнуть на глазах. После того, как она обратилась к ведунье, порчу удалось снять.

«Потом в конце лечения я встретила эту женщину. Она вышла меня встречать, видела, как я ходила на лечение, но не сказала ей, что я делала в ее дворе. Когда порча проходит, они начинают мучиться, потому что все это возвращается им. Не желайте зла врагу своему, ибо оно обернется против вас, здоровья вам».

Сексуальные скандалы Розмари

Ведется много споров, кто проклял семью Кеннеди. То, что происходит с этим могущественным американским кланом, невозможно объяснить совпадениями. Все началось из-за действий Джозефа Кеннеди, отца Джона Кеннеди (будущего 35-го президента США).

Четверо из девятерых детей Джозефа умерли еще при его жизни. И много позже семью преследовали беды (вплоть до настоящего времени). Давайте разберемся, почему все так произошло.

Джозеф Патрик Кеннеди-старший, был, говорят, большой сволочью. Но при этом умел делать деньги и уже в молодом возрасте стал мультимиллионером. Когда на хлеб с икрой стало хватать в избытке, он стал реализовывать свои политические амбиции. Карьера политика у него не задалась, поэтому он сделал все, чтобы его дети заняли свое место под солнцем.

На пути к этой цели стояло препятствие в виде его дочери Розмари. Девушка была умственно отсталой и испытывала повышенное влечение к противоположному полу. Джозеф опасался, что сексуальные скандалы Розмари разрушат карьеру остальных его детей. Для решения проблемы Кеннеди-старший попросил врачей провести дочери лоботомию.

Эта операция на мозге в то время считалась панацеей от всех психических проблем. Но что-то пошло не так, и после лоботомии Розмари потеряла способность нормально общаться, ходить и контролировать себя. Девушке в тот момент было 23 года. Всю свою оставшуюся жизнь, все 63 года, она провела в частной клинике.

Именно после данной операции клан Кеннеди стали преследовать горестные события. «Бумеранг» вернулся и, как это часто бывает, попал в тех, кто не был причастен к грехам «патриарха» семьи. Поэтому на вопрос «кто наслал проклятие на семью Кеннеди?» есть ответ. Это сделал Джозеф Кеннеди, сам того не ведая…

Маг и экстрасенс Ярослав Передушин