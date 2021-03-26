Подход к охране лесов от пожаров меняется в Хабаровском крае

Врио губернатора Хабаровского края анонсировал смену подхода к охране лесов от пожаров и напомнил, что в 2020 году, до августа финансирование мероприятий на охрану лесов от пожаров из федерального бюджета составляло 149 млн рублей.

- Чтобы Хабаровский край получил дополнительные средства из резерва Правительства Российской Федерации мной были предприняты ряд мер. И мы увеличили эту цифру до 403 миллионов рублей, - рассказал Михаил Дегтярев.

Так же не в пользу Хабаровского края сравнение с другими дальневосточными регионами. При гораздо больших площадях лесов у нас, финансирование на охрану от пожаров меньше других субъектов ДФО.

- Это обсуждали в Комсомольске-на-Амуре с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым. Мы занимаем 6-е место по финансированию. С Александром Александровичем достигли договоренности в присутствии природоохранного прокурора о том, что эта ситуация будет меняться. И методика, и подходы, - сообщил врио губернатора Хабаровского края.

Рассказал Михаил Дегтярев участникам расширенного заседания правительства Хабаровского края и о предстоящих изменениях компенсации ущерба от пожаров.

- Недавно на совещании под председательством вице-премьера – полномочного представителя Президента России в ДФО Юрия Трутнева, был анонсирован новый подход к оплате ущерба после лесных пожаров. Это бремя ляжет на плечи лесопользователей. Речь будет идти не о штрафах, а о полном возмещении ущерба государству со стороны лесопользователей. Абсолютно справедливо, я считаю. И мы поддержали в этом правительство России, - заключил Михаил Дегтярев.





СПРАВОЧНО:





Сегодня охрану лесов от пожаров в регионе осуществляют 11 автономных учреждений, в составе которых действуют 19 лесопожарных станций различного типа и 17 авиационных отделений Дальневосточной базы авиационной охраны лесов. Общая численность сил пожаротушения - 467 человек, 220 единиц техники.





Так, к работе подготовлено 56 единиц тракторно-бульдозерной техники, 121 единица автомобилей различного типа, 32 единицы вездеходной техники, 8 моторных лодок и 3 беспилотных летательных аппарата.





В этом году в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" планируется приобрести еще 79 единиц лесопожарной техники и 56 единиц противопожарного снаряжения и инвентаря.

В ходе подготовки к пожароопасному сезону комитетом приняты необходимые региональные нормативные правовые акты, пролонгированы соглашения по оказанию помощи силами и средствами пожаротушения в условиях чрезвычайной горимости лесов с нашими соседями – Амурской и Еврейской автономной областями, Приморским краем. Подписаны соглашения с администрациями заповедников федерального значения (особо охраняемые природные территории федерального значения), Главным управлением МЧС России по Хабаровскому краю, Управлением МВД России по Хабаровскому краю, ФГАУ "Оборонлес" по охране лесов от пожаров.





Для реализации мер по ликвидации лесных пожаров, обеспечения межведомственного взаимодействия во всех лесничествах созданы оперативные штабы, организованы мобильные группы по контролю за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах.





К работе в круглосуточном режиме приступила региональная диспетчерская служба комитета, ведется прием и учет сообщений на единый номер "Прямой линии лесной охраны" (8-800-100-94-00).





Отметим, что по опыту прошлых лет наибольшее количество пожаров происходило на территории Хабаровского, Верхнебуреинского, имени Лазо, Солнечного и Амурского районов. В большинстве случаев причиной их было неосторожное обращение с огнем.





В целом по итогам 2020 года в крае зарегистрировано 418 лесных пожаров на общей площади 238,7 тыс. га, из них в 76% случаев причиной стало неосторожное обращение с огнем. В этом году только за две недели марта на территории лесного фонда ликвидировано 6 пожаров на общей площади 445 га.



