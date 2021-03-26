Ограничения для большегрузов начинают действовать на трассах Хабаровского края

В Хабаровском крае в апреле начнут действовать временные ограничения для большегрузов. Как сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края, ограничения распространяются на все виды транспорта, включая прицепные устройства.

С 16 апреля по 15 мая 2021 г. запрет будет действовать в центральных и южных районах края, включая Амурский, Бикинский, Ванинский, Вяземский, Комсомольский, имени Лазо, Нанайский, Советско-Гаванский, Солнечный, Хабаровский муниципальные районы.

Для северных районов края, включая Аяно-Майский, Верхнебуреинский, Николаевский, Охотский, имени Полины Осипенко, Ульчский муниципальные районы, ограничения вводятся с 18 апреля по 17 мая 2021 г.

Ограничения распространяются на все виды транспорта, включая прицепные устройства. Для них установлены следующие предельно допустимые нагрузки:

- на дорогах 2-3 категорий при нагрузке на одиночную, наиболее нагруженную ось – 6 тонн, для сдвоенной оси – 10 тонн, для строенной оси – 12 тонн, для сближенных осей – 5 тонн на ось;

- на дорогах 4-5 категорий при нагрузке на ось (одиночную, сдвоенные оси, строенные оси, сближенные оси) – 4 тонны.

Временные ограничения не распространяются на транспортные средства, которые осуществляют перевозку пассажиров, топлива, продовольственных товаров, медикаментов и почты, а также грузов, необходимых для предотвращения чрезвычайных ситуаций и пожаров, ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий.

Аналогичный запрет для большегрузов может быть введен летом на дорогах регионального или муниципального значения с асфальтобетонным покрытием в период с 1 июня по 31 августа. Это произойдет, если дневные температуры повысятся до +32°C по данным Гидрометцентра России.



