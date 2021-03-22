В Хабаровском крае снимают аутентичный фильм об удэгейцах и нанайцах

Телеканал «Культура» и ООО «ТВ Студия Август» снимают документальный фильм о жизни удэгейцев и нанайцев. Название картины – «Земля людей». Съемки проходят в селах Арсеньево, Троицкое, Найхин, Джари (Нанайский район), Сикачи-Алян (Хабаровский район), Гвасюги (район имени Лазо).

Создатели ленты обходятся без постановочных кадров, реконструкций и сценариев. Это отвечает основной цели авторов – изучение культуры и традиций в естественной среде и формирование уникального этнографического мультимедийного контента.

Ранее документалисты представили на канале «Культура» четыре фильма, рассказывающих о коренных народах Карелии: карелах, вепсах, финнах и заонежанах. Всего же творческая бригада создала 20 фильмов, посвященных жизни малых народов.

Будни и обряды

Творческая группа проекта «Земля людей» погрузилась в удивительный мир удэгейской семьи Вероники и Дмитрия Кялундзюга в селе Арсеньево Нанайского района. Дмитрий Кялундзюга имеет звание победителя краевого конкурса «Лучший охотник» 2018 года. Его жена искусно мастерит изделия декоративно-прикладного творчества. Вероника неоднократно принимала участие в районных выставках-конкурсах вышивальщиц.

Это люди, внесшие значительный вклад в самобытную культуру коренных малочисленных народов и сохраняющие духовные традиции своего народа. Съемочная группа ищет интересных героев, которые погружают зрителя в другой мир – мир традиций и обрядов, будней и праздников.