В Хабаровском крае награждают выдающихся деятелей культуры

В городах и селах Хабаровского края в эти дни чествуют работников культуры. 25 марта отмечается их профессиональный праздник. Сегодня торжественные мероприятия состоятся в Солнечном, им. Лазо и Бикинском районах. Накануне представители отрасли принимали поздравления в Амурском, Ульчском, Верхнебуреинском и Вяземком районах.

Так в Амурске торжественное собрание прошло в Доме молодежи. Лучшие представители отрасли, внесшие значительный вклад в развитие культуры района отмечены районными и краевыми наградами. В их числе талантливый художник-график, автор Герба, флага и текста Гимна Амурского района Валерий Суслов. Ему вручен памятный знак правительства Хабаровского края «За особые заслуги в области культуры».

Преподавателю районной детской школы искусств Галине Филипповой присвоено звание «Заслуженный работник культуры Хабаровского края». Режиссеру Национального культурного центра «СИЛЭМСЭ» села Ачан Надежде Ходжер, а также преподавателю районной детской музыкальной школы Елене Опалей объявлена благодарность губернатора Хабаровского края.

На сегодняшний день в районе работает 21 культурно-досуговое учреждение. Ежегодно проводится более восьми тысяч мероприятий, половина из которых – для детей. Творческие коллективы района принимают участие в фестивалях и конкурсах различного уровня. В 2020 году 380 учащихся школ искусств участвовали в очных и заочных конкурсах краевого, регионального, международного уровня.

Стали лауреатами и дипломантами конкурсов 215 учащихся.

За выдающиеся способности, талант, высокие творческие достижения 4 учащимся детских школ искусств Амурского муниципального района назначены стипендии Губернатора Хабаровского края.

Напомним, ранее, в краевом музыкальном театре состоялось краевое торжественное собрание, посвящённое Дню работника культуры. Михаил Дегтярев вручил знаки к почетным званиям "Заслуженный работник культуры Хабаровского края", дипломы и памятные знаки Правительства Хабаровского края "За особые заслуги в области культуры".

Также были отмечены победители конкурсов на лучшее кино-видеообслуживание населения края, лучшее культурно-досуговое учреждение края, лучший работник культурно-досугового учреждения края, лучший музей года, лучший музейный работник года, лучшая библиотека года, лучшее библиотечное обслуживание года, лучшая школа искусств года, лучшая преподавательская работа года.